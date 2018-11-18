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Трамваи Комсомольска-на-Амуре вернут на рельсы
Губернатор Хабаровского края дал указание спасти общественный транспорт в Комсомольске-на-Амуре, где уже начали разбирать трамвайные рельсы. Такая информация появилась в ряде региональных изданий.
Как уже сообщало издание "Молодой дальневосточник XXI век", судьбу Трамвайного управления Города юности недавно обсуждали в Хабаровске. Вопрос оказания срочной финансовой помощи муниципальному предприятию рассмотрели на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевой Законодательной думы. Администрация Города юности обратилась за поддержкой в решении этой проблемы к региональным властям. Мэрия Комсомольска-на-Амуре направила запрос о предоставлении ей 20 миллионов рублей. Деньги нужны, в том числе, для реконструкции мостового перехода, соединяющего микрорайон «Амурсталь», где размещается трамвайное депо, с остальной частью города.
Однако очередная попытка сохранить транспортное предприятие, на котором сейчас трудится около ста человек, тогда не вызвала энтузиазма у региональных чиновников. Как прокомментировал Дмитрий Тенетко, первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края, «…эта история с финансированием из краевого бюджета муниципального трамвайного управления Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться постоянно. А экономика предприятия свидетельствует, что прибыли там нет и не будет».
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