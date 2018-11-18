Трамваи Комсомольска-на-Амуре вернут на рельсы

Губернатор Хабаровского края дал указание спасти общественный транспорт в Комсомольске-на-Амуре, где уже начали разбирать трамвайные рельсы. Такая информация появилась в ряде региональных изданий.

— Дано поручение больше трамваи не трогать, к рельсам не подходить, а парк техники сохранить. Если нужны дотации из бюджета, то мы рассмотрим этот вопрос. Необходимо быстро провести реорганизацию предприятия и запустить трамваи, — приводит портал novostidv.ru слова губернатора Хабаровского края Сергя Фургала.

Как уже сообщало издание "Молодой дальневосточник XXI век", судьбу Трамвайного управления Города юности недавно обсуждали в Хабаровске. Вопрос оказания срочной финансовой помощи муниципальному предприятию рассмотрели на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры краевой Законодательной думы. Администрация Города юности обратилась за поддержкой в решении этой проблемы к региональным властям. Мэрия Комсомольска-на-Амуре направила запрос о предоставлении ей 20 миллионов рублей. Деньги нужны, в том числе, для реконструкции мостового перехода, соединяющего микрорайон «Амурсталь», где размещается трамвайное депо, с остальной частью города.

Однако очередная попытка сохранить транспортное предприятие, на котором сейчас трудится около ста человек, тогда не вызвала энтузиазма у региональных чиновников. Как прокомментировал Дмитрий Тенетко, первый заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края, «…эта история с финансированием из краевого бюджета муниципального трамвайного управления Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться постоянно. А экономика предприятия свидетельствует, что прибыли там нет и не будет».





