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В Хабаровском крае построят сельскохозяйственный рынок
Садоводы Хабаровского края официально завершили дачный сезон. По традиции в регионе этот день отмечают торжественным собранием. День садовода был утвержден 19 лет назад краевым правительством. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил дачников лично и вручил самым активным садоводам благодарственные письма.
По официальным данным свои земельные участки в Хабаровском крае имеют сегодня более трехсот тысяч жителей. Общая площадь дачных участков превышает 20 тысяч гектаров. Садоводы выращивается почти 50% от общего объема картофеля и овощей, производимых на территории края.
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