В Хабаровском крае построят сельскохозяйственный рынок

Садоводы Хабаровского края официально завершили дачный сезон. По традиции в регионе этот день отмечают торжественным собранием. День садовода был утвержден 19 лет назад краевым правительством. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил дачников лично и вручил самым активным садоводам благодарственные письма.

- Поддержка садоводов и дачников – один из наших приоритетов. Поэтому мы приняли решение построить сельскохозяйственный рынок, на котором торговое место получат только те, кто выращивал продукцию своими руками. Также в Хабаровске и Комсомольске будет построено два логистических центра, на которые любой дачник сможет привезти свою продукцию для продажи торговым сетям. Мы сегодня осознаем и хорошо понимаем, что если не будет садоводов, никакой бизнес не обеспечит нас экологически чистыми продуктами, - сказал Сергей Фургал.

По официальным данным свои земельные участки в Хабаровском крае имеют сегодня более трехсот тысяч жителей. Общая площадь дачных участков превышает 20 тысяч гектаров. Садоводы выращивается почти 50% от общего объема картофеля и овощей, производимых на территории края.