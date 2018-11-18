Хабаровские дорожники продлевают сроки ремонтных работ до конца декабря

В Хабаровске на участках улиц Краснореченской и Выборгской строительные бригады продолжат трудиться ближайшие месяцы. Им предстоит перенести инженерные коммуникации, установить освещение, проложить ливневые коллекторы и отсыпать дорожное полотно. Мэр города Сергей Кравчук потребовал от подрядных организаций ускорить темпы работы, для того чтобы не затруднять движение автотранспорта.

«На Краснореченской на участке улиц от Богачева до Прогрессивной мы устанавливаем освещение, поднимаем трамвайные пути, после чего будем прокладывать ливневый коллектор», - рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олег Гроо.

Реконструкция участка улицы Краснореченской от Богачева до Прогрессивной рассчитана на два года. Стоимость ремонтных работ – свыше шестисот миллионов рублей. Основная часть затрат – перенос инженерных коммуникаций, которые пролегают под дорогой. Также дорожникам в следующем году предстоит восстановить улицу Выборгскую протяженностью более трех километров.

«Основные технологические операции: разработка грунта, устройство основания дороги, подрядчики выполняют ночью, для того чтобы полностью не парализовать автодвижение по улице, так как она очень востребована», - сказал Олег Гроо.

На Выборгской строителям предстоит расширить дорожное полотно до восьми метров, а также, чтобы дорога прослужила как можно дольше, необходимо проложить ливневый коллектор.

«Эта улица капитального ремонта ждала больше двадцати лет. Дорога уже не отвечала современным требованиям. В планах реконструкции установить освещение, но первым делом строителям нужно отвести от дороги ливневые воды», - сказал мэр Сергей Кравчук.

Сдать Выборгскую подрядчик обещает 20 ноября следующего года. Всего же в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске в предстоящем дорожном сезоне будет восстановлено свыше сорока километров улично-дорожной сети.