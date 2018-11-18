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Хабаровские дорожники продлевают сроки ремонтных работ до конца декабря
В Хабаровске на участках улиц Краснореченской и Выборгской строительные бригады продолжат трудиться ближайшие месяцы. Им предстоит перенести инженерные коммуникации, установить освещение, проложить ливневые коллекторы и отсыпать дорожное полотно. Мэр города Сергей Кравчук потребовал от подрядных организаций ускорить темпы работы, для того чтобы не затруднять движение автотранспорта.
Реконструкция участка улицы Краснореченской от Богачева до Прогрессивной рассчитана на два года. Стоимость ремонтных работ – свыше шестисот миллионов рублей. Основная часть затрат – перенос инженерных коммуникаций, которые пролегают под дорогой. Также дорожникам в следующем году предстоит восстановить улицу Выборгскую протяженностью более трех километров.
На Выборгской строителям предстоит расширить дорожное полотно до восьми метров, а также, чтобы дорога прослужила как можно дольше, необходимо проложить ливневый коллектор.
Сдать Выборгскую подрядчик обещает 20 ноября следующего года. Всего же в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске в предстоящем дорожном сезоне будет восстановлено свыше сорока километров улично-дорожной сети.
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