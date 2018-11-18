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Дома-долгострои в Хабаровске сдадут по жесткому графику
В Хабаровске дом по улице Алексеевской, а также две высотки в жилом комплексе «Пионерский» будут сданы в начале декабря. Каждое утро подрядные организации отчитываются, сколько людей трудится на стройплощадках, а вечером рапортуют о проделанной за день работе.
В квартирах дома по улице Алексеевской полным ходом идут отделочные работы. Рабочие расстилают линолеум, клеят обои, устанавливают межкомнатные двери, сантехнику. Передать ключи ста сорока четырем дольщикам подрядная организация обещает 10 декабря.
Сдачу еще двух высотных домов уже около года ждут дольщики в комплексе «Пионерский». Финансовые обязательства перед подрядной организацией заказчик – «Фонд жилищного строительства» – уже давно выполнил, однако застройщик по ряду причин затягивает сроки и никак не может завершить фасадные работы.
На стройплощадке ежедневно трудится около ста человек. Получить акты ввода в эксплуатацию высоток в общей сложности на 260 квартир застройщик обещает к середине декабря этого года.
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