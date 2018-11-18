Дома-долгострои в Хабаровске сдадут по жесткому графику

В Хабаровске дом по улице Алексеевской, а также две высотки в жилом комплексе «Пионерский» будут сданы в начале декабря. Каждое утро подрядные организации отчитываются, сколько людей трудится на стройплощадках, а вечером рапортуют о проделанной за день работе.

«Во время ремонта замечания собственников должны устраняться немедленно, чтобы не затягивать сроки. Если есть претензии к отделке квартир, пусть рабочие сразу же переделывают», - высказал свои замечания директору подрядной организации Сергей Кравчук.

В квартирах дома по улице Алексеевской полным ходом идут отделочные работы. Рабочие расстилают линолеум, клеят обои, устанавливают межкомнатные двери, сантехнику. Передать ключи ста сорока четырем дольщикам подрядная организация обещает 10 декабря.

«Сегодня подрядчик выполняет отделочные работы на свои средства. Субсидию в размере 18 миллионов рублей от администрации города он получит после того, как сдаст дом в эксплуатацию», - заявил мэр Сергей Кравчук.

Сдачу еще двух высотных домов уже около года ждут дольщики в комплексе «Пионерский». Финансовые обязательства перед подрядной организацией заказчик – «Фонд жилищного строительства» – уже давно выполнил, однако застройщик по ряду причин затягивает сроки и никак не может завершить фасадные работы.

«Квартиры дольщикам мы будем показывать уже в конце следующей недели, сейчас мы рассылаем им уведомления. И уже с пятницы, 23 ноября, будем их приглашать», - рассказал директор ООО Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

На стройплощадке ежедневно трудится около ста человек. Получить акты ввода в эксплуатацию высоток в общей сложности на 260 квартир застройщик обещает к середине декабря этого года.