В Хабаровске массово воруют ливневки

Ежедневно с улиц Хабаровска пропадают свыше двадцати ливневок. Только с начала года службы благоустройства восстановили более семисот люков дождеприемника. Ущерб от кражи муниципального имущества превысил уже семь миллионов рублей. В слесарном цехе сварщики МУП «Дорожник» из стального уголка изготавливают до тридцати решеток в день самых разных размеров. И все они расходятся, как горячие пирожки. Для того чтобы закрыть зияющие дыры на городских улицах, люки специалисты забирают прямо из-под сварочного аппарата.

«Есть такие участки улиц, куда уже несколько раз в этом месяце мастерил решетку. Уже и цепями их обматывали, не помогает, все равно воруют», - говорит сварщик муниципального предприятия «Дорожник» Евгений Барсуков.

Год назад на предприятии отказались приобретать чугунные решетки. Стоимость одной обходилась более пяти тысяч рублей. Вместо них наладили производство металлических, они в два раза дешевле, но и они в последнее время на улицах Хабаровска не залеживаются.

«Мы в течение всей недели устанавливаем до 25 решеток. С начала года мы восстановили более семисот люков вместо украденных», - рассказывает директор МУП Хабаровска «Дорожник» Павел Колтунов.

В сентябре этого года с помощью видеокамер удалось задержать «чугунного» вора, который похищенные с улицы Шевченко решетки загружал в кузов своей машины. Еще один любитель чужого имущества в руки полиции попался неделю назад.

«При ночном рейде сотрудниками ГИБДД в районе улицы Павла Морозова задержан мужчина, в кузове его машины находилось несколько ливневых решеток. Материалы по факту кражи муниципального имущества переданы в УВД Хабаровска», - рассказывает заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

В городе работают десятки пунктов, некоторые из них скупают решетки по цене в двадцать раз меньше, чем их стоимость. Для сокращения убытков, которые уже составили свыше семи миллионов рублей в Хабаровске решается вопрос по замене стальных люков на металлопластиковые.



