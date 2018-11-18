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В Хабаровске массово воруют ливневки
Ежедневно с улиц Хабаровска пропадают свыше двадцати ливневок. Только с начала года службы благоустройства восстановили более семисот люков дождеприемника. Ущерб от кражи муниципального имущества превысил уже семь миллионов рублей. В слесарном цехе сварщики МУП «Дорожник» из стального уголка изготавливают до тридцати решеток в день самых разных размеров. И все они расходятся, как горячие пирожки. Для того чтобы закрыть зияющие дыры на городских улицах, люки специалисты забирают прямо из-под сварочного аппарата.
Год назад на предприятии отказались приобретать чугунные решетки. Стоимость одной обходилась более пяти тысяч рублей. Вместо них наладили производство металлических, они в два раза дешевле, но и они в последнее время на улицах Хабаровска не залеживаются.
В сентябре этого года с помощью видеокамер удалось задержать «чугунного» вора, который похищенные с улицы Шевченко решетки загружал в кузов своей машины. Еще один любитель чужого имущества в руки полиции попался неделю назад.
В городе работают десятки пунктов, некоторые из них скупают решетки по цене в двадцать раз меньше, чем их стоимость. Для сокращения убытков, которые уже составили свыше семи миллионов рублей в Хабаровске решается вопрос по замене стальных люков на металлопластиковые.
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