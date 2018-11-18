Хабаровские трамваи и автобусы изменят свое расписание

С 24 ноября в Хабаровске трамвайный маршрут № 2 от остановочного пункта «Картонно-рубероидный завод» будет отправляться в 7:36, 9:26, 16:46. В это время он будет ходить до конечной остановки «Железнодорожный вокзал», в 18:36 трамвай №2 от остановки «Картонно - рубероидный завод» возьмет курс до «Депо №1». В 6:40, 8:30, 15:50, 17:40 трамвайный маршрут №2 от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» будет направляться до остановки «Картонно-рубероидный завод». В 10:20 он будет следовать от «Железнодорожного вокзала» до «Депо № 1». В выходные дни трамваи маршрута № 6 будут отправляться от остановочного пункта «Школа № 19» в 7:41, 9:01, 11:41, 13:01, 14:21, 17:01, 18:21; от остановки «Питомник Лукашова» трамвай этого маршрута начнется трогаться в 8:20, 9:40, 12:20, 13:40, 15:00, 17:40, 19:00.

По просьбам пассажиров с 26 ноября в вечернее время будет увеличено количество рейсов на автобусных маршрутах №10 «Ул. Калинина – Подсобное хозяйство» и № 18 «Индустриальный поселок – Аэропорт». В будние дни и субботу добавляется рейс на маршруте № 10. Время от остановочного пункта «Подсобное хозяйство» - в 19:47. От конечной остановки «Ул. Калинина» автобус тронется в 20:50. На маршруте № 18 в будние дни добавлен рейс от остановочного пункта «Индустриальный поселок». Время его отправления 18:38.



