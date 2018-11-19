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Зарю открыли в Хабаровске
Стадион «Заря» в Хабаровске открыли после капитального ремонта. Во время реконструкции рабочим пришлось заменить плиты перекрытия в подтрибунных помещениях – они находились в аварийном состоянии, восстановить тепло- и гидроизоляцию. Сейчас на стадионе установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Спортивный объект после капитального ремонта стал доступным для людей с ограниченными возможностями. Теперь на футбольном поле с искусственным покрытием, как заявляют специалисты, можно проводить соревнования любого уровня. Обновленные трибуны могут вместить около восьмисот болельщиков.
В торжественной церемонии приняли участие мэр города Сергей Кравчук, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, а также представители краевого правительства, жители поселка имени Горького, ветераны спорта и спортсмены.
Работа стадиона «Заря» расписана по часам: занятия секции футбола, хоккея с мячом, бейсбола и легкой атлетики. Во время церемонии открытия Сергей Кравчук подарил юным спортсменам футбольные мячи и клюшки для хоккея. В следующем году завершится строительство еще одного спортивного поля, которое входит в спорткомплекс стадиона «Заря». На нем планируется обустроить площадку для игры в бейсбол, единственную на Дальнем Востоке.
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