Зарю открыли в Хабаровске

Стадион «Заря» в Хабаровске открыли после капитального ремонта. Во время реконструкции рабочим пришлось заменить плиты перекрытия в подтрибунных помещениях – они находились в аварийном состоянии, восстановить тепло- и гидроизоляцию. Сейчас на стадионе установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Спортивный объект после капитального ремонта стал доступным для людей с ограниченными возможностями. Теперь на футбольном поле с искусственным покрытием, как заявляют специалисты, можно проводить соревнования любого уровня. Обновленные трибуны могут вместить около восьмисот болельщиков.

В торжественной церемонии приняли участие мэр города Сергей Кравчук, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской, а также представители краевого правительства, жители поселка имени Горького, ветераны спорта и спортсмены.

«Ремонт сделан на совесть. Но спортивный объект еще требует модернизации, здесь необходимо проложить легкоатлетические дорожки с современным покрытием, посмотрим, какую финансовую помощь для этого мы сможем оказать в следующем году. За последние годы поселок имени Горького преобразился, этой осенью мы сдали сквер возле местного дома культуры. Оказываем помощь жителям в ремонте дворов, установке уличных спортивных площадок», - заявил в ходе торжественной церемонии мэр Сергей Кравчук.

Работа стадиона «Заря» расписана по часам: занятия секции футбола, хоккея с мячом, бейсбола и легкой атлетики. Во время церемонии открытия Сергей Кравчук подарил юным спортсменам футбольные мячи и клюшки для хоккея. В следующем году завершится строительство еще одного спортивного поля, которое входит в спорткомплекс стадиона «Заря». На нем планируется обустроить площадку для игры в бейсбол, единственную на Дальнем Востоке.