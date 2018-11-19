Бывший главный инженер "Водоканала" ответит перед судом

Экс-сотрудник МУП обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере вверенного виновному чужого имущества, совершенная лицом с использованием служебного положения, в составе организованной группы), ч. 1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение, перевозка и хранение боеприпасов).

По информации пресс-службы краевой прокуратуры,по предположению следствия, обвиняемый в составе организованной группы, созданной руководителем МУП Хабаровска «Водоканал», используя свое служебное положение, растратил бюджетные средства, выделенные на строительство объекта «Водозаборное сооружение Тунгусского месторождения в городе Хабаровске».

Так, обвиняемый и другие участники организованной группы подписали акты приема-передачи поставленного по завышенной цене насосного оборудования для нужд муниципального предприятия. Полученную разницу между завышенной ценой и реальной стоимостью оставили себе, причинив ущерб городскому бюджету на сумму свыше 19,9 млн рублей.

По аналогичной схеме обвиняемый и другие участники организованной группы растратили более 144,5 млн рублей, в рамках исполнения контракта на закупку электротехнического оборудования, используемого при строительстве водозаборного сооружения Тунгусского месторождения, завысив в два раза его реальную стоимость.

Кроме того, обвиняемый и другие участники организованной группы причинили существенный вред интересам МУП «Водоканал», заключив договор с аффилированной организацией на поставку оксихлорида алюминия по завышенной цене, похитив при этом около 27 млн рублей.

Также обвиняемый совместно с руководителем муниципального предприятия и его заместителем получили от директора коммерческой фирмы 28 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за беспрепятственную приемку установленного по завышенной цене оборудования.

Помимо этого, бывший главный инженер совместно с руководителем муниципального предприятия подключили к централизованной сети холодного водоснабжения коммерческую организацию, принадлежащую их родственникам. При этом, работы по подключению на сумму свыше 5 млн рублей были оплачены из средств «Водоканала» по фиктивному договору.

Также в ходе обыска дома обвиняемого обнаружены и изъяты 45 патронов к огнестрельному оружию.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.



