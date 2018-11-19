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Бывший главный инженер "Водоканала" ответит перед судом
За хищение бюджетных средств при строительстве водозаборного сооружения Тунгусского месторождения перед судом предстанет главный инженер МУП Хабаровска «Водоканал». Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника предприятия.
Экс-сотрудник МУП обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере вверенного виновному чужого имущества, совершенная лицом с использованием служебного положения, в составе организованной группы), ч. 1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение, перевозка и хранение боеприпасов).
По информации пресс-службы краевой прокуратуры,по предположению следствия, обвиняемый в составе организованной группы, созданной руководителем МУП Хабаровска «Водоканал», используя свое служебное положение, растратил бюджетные средства, выделенные на строительство объекта «Водозаборное сооружение Тунгусского месторождения в городе Хабаровске».
Так, обвиняемый и другие участники организованной группы подписали акты приема-передачи поставленного по завышенной цене насосного оборудования для нужд муниципального предприятия. Полученную разницу между завышенной ценой и реальной стоимостью оставили себе, причинив ущерб городскому бюджету на сумму свыше 19,9 млн рублей.
По аналогичной схеме обвиняемый и другие участники организованной группы растратили более 144,5 млн рублей, в рамках исполнения контракта на закупку электротехнического оборудования, используемого при строительстве водозаборного сооружения Тунгусского месторождения, завысив в два раза его реальную стоимость.
Кроме того, обвиняемый и другие участники организованной группы причинили существенный вред интересам МУП «Водоканал», заключив договор с аффилированной организацией на поставку оксихлорида алюминия по завышенной цене, похитив при этом около 27 млн рублей.
Также обвиняемый совместно с руководителем муниципального предприятия и его заместителем получили от директора коммерческой фирмы 28 млн рублей в качестве коммерческого подкупа за беспрепятственную приемку установленного по завышенной цене оборудования.
Помимо этого, бывший главный инженер совместно с руководителем муниципального предприятия подключили к централизованной сети холодного водоснабжения коммерческую организацию, принадлежащую их родственникам. При этом, работы по подключению на сумму свыше 5 млн рублей были оплачены из средств «Водоканала» по фиктивному договору.
Также в ходе обыска дома обвиняемого обнаружены и изъяты 45 патронов к огнестрельному оружию.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
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