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Идею ввоза машин на ДВ без "ЭРА-ГЛОНАСС" поддержал Дмитрий Медведев
Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Он обсудил систему с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Медведев признал, что существует проблема с установкой "ЭРА-ГЛОНАСС" на праворульных автомобилях, популярных среди россиян.
С начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь. Однако система из-за отсутствия связи зачастую не работает на праворульных машинах, популярных среди приморцев, хотя они тратят на ее установку около 30 тысяч рублей.
Позднее Кожемяко сообщил, что с 1 июля 2019 года такие автомобили будет невозможно поставить на учет. В свою очередь, замглавы Минпромторга Александр Морозов отметил, что в техрегламент внесут изменения, которые позволят жителям Приморья не устанавливать системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на праворульные иномарки, ввозимые из-за рубежа для собственного пользования.
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