Новости
Хабаровчан просят не выходить на тонкий лед
Ледовый покров только начал формироваться на водоемах Хабаровского края, но уже отмечаются случаи, когда автомобилисты и рыбаки пытаются проверить его на прочность. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к гостям и жителям региона не рисковать своей жизнью. Одно неосторожное движение - и можно оказаться в ледяной воде.
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой; для автомобилей – это показатели гораздо выше – 35 сантиметров и более в зависимости от веса транспортного средства. Толщина льда зависит от течения реки на этом участке, наличии стоков тёплых вод, густой растительности. Все эти факторы также делают ледовый покров хрупким и тонким.
До установления прочного ледостава выходить и выезжать на водоёмы крайне опасно, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости.
Убедительная просьба к взрослым - провести разъяснительные беседы со своими детьми об опасности выхода на тонкий лёд. Опыт предыдущих лет показывает, что самыми опасными периодами являются поздняя осень, когда лёд только формируется на реках, и весна, когда он начинает разрушаться. В это время происходит наибольшее количество провалов людей и техники под лёд, которые нередко заканчиваются трагедией.
Также сотрудники МЧС России напоминают о том, что навигация для маломерных судов на территории Хабаровского края закрыта. Поэтому выход на водоёмы на лодках запрещён.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 453
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 595
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 696
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 306
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136