Хабаровчан просят не выходить на тонкий лед

Ледовый покров только начал формироваться на водоемах Хабаровского края, но уже отмечаются случаи, когда автомобилисты и рыбаки пытаются проверить его на прочность. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к гостям и жителям региона не рисковать своей жизнью. Одно неосторожное движение - и можно оказаться в ледяной воде.

"Сезон подледного лова еще не наступил, и попытки приблизить это время оканчиваются трагически. Нарушая правила личной безопасности, вы подвергаете свою жизнь огромному риску. Не забывайте, что ваше безответственное поведение может оказаться горем для ваших близких. Проявите терпение и дождитесь, когда прочный ледовый покров окончательно сформируется. Напомним, что крепость льда характеризуется его цветом, который меняется в зависимости от толщины. Особую угрозу представляет хождение по ледяным закраинам, где лед особенно тонкий и хрупкий", - предупреждают людей спасатели.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой; для автомобилей – это показатели гораздо выше – 35 сантиметров и более в зависимости от веса транспортного средства. Толщина льда зависит от течения реки на этом участке, наличии стоков тёплых вод, густой растительности. Все эти факторы также делают ледовый покров хрупким и тонким.

До установления прочного ледостава выходить и выезжать на водоёмы крайне опасно, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости.

Убедительная просьба к взрослым - провести разъяснительные беседы со своими детьми об опасности выхода на тонкий лёд. Опыт предыдущих лет показывает, что самыми опасными периодами являются поздняя осень, когда лёд только формируется на реках, и весна, когда он начинает разрушаться. В это время происходит наибольшее количество провалов людей и техники под лёд, которые нередко заканчиваются трагедией.

Также сотрудники МЧС России напоминают о том, что навигация для маломерных судов на территории Хабаровского края закрыта. Поэтому выход на водоёмы на лодках запрещён.