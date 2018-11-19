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Сотрудникам Дальспецстроя отдадут долги
Проблемы просроченной задолженности по заработной плате, предотвращению банкротства предприятий и организаций обсудили в правительстьве Хабаровского края. Общая сумма задолженности в регионе на данный момент составляет более 340 млн рублей. Почти 60% от этой суммы приходится на три компании-должника - ГВСУ № 6, "Агроэнерго" и ПАО "Хабсудмаш". Глава региона вместе со специалистами детально обсудил ситуацию на каждом из этих предприятий.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел заседание межведомственной комиссии. В работе приняли участие представители правоохранительных органов, Государственной инспекции труда, а также руководители предприятий-должников. На видеосвязи с краевой столицей были и районные администрации.
Так, положительных сдвигов удалось добиться по ГВСУ №6, которое является правопреемником "Дальспецстроя". Руководство строительного управления дало гарантию, что рассчитается со своими работниками до конца года. Долг - а это более 150 млн рублей – будет погашен за счет продажи имущества и поступлений средств от дебиторов.
Свои гарантии дал и руководитель ПАО "Хабсудмаш". Долг по зарплате в размере 13 млн рублей будет погашен в конце ноября. К этому времени поступят деньги от контрагентов предприятия. В то же время, ситуация в "Агроэнерго" пока не меняется. Собственники компании проигнорировали заседание комиссии. Предприятие должно своим сотрудникам более 36 млн рублей.
К решению проблем "Агроэнерго" активно подключился новый глава краевого минсельхоза Александр Шкурин. Уже состоялись встречи с бывшими сотрудниками сельхозпредприятия, которые выступают за его сохранение. Сейчас специалисты минсельхоза прорабатывают программу по восстановлению этого производства.
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