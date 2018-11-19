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Сергей Фургал хочет навести порядок в пассажирских перевозках
Глава Хабаровского края Сергей Фургал выступил в поддержку муниципальных перевозчиков. На встрече с руководителями краевых профсоюзов губернатор заявил, что краевым властям придется вмешаться в ситуацию с автоперевозками.
Наиболее остро проблема стоит в Комсомольске-на-Амуре, где из-за финансовых проблем в МУП «Трамвайное управление» пришлось остановить движение трамваев. По словам губернатора, проблема кроется в неэффективном управлении муниципальным транспортом и недобросовестной конкуренции, которая вышла из под контроля городских властей.
Сергей Фургал также отметил, что сейчас краевые власти ведут переговоры по поставкам в регион крупной партии корейских автобусов по выгодной лизинговой схеме для муниципальных предприятий края. Это позволит им не только обновить, но и увеличить численность своих автопарков и быть конкурентоспособными.
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