Для развития Комсомольска-на-Амуре появятся новые объекты

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В частности, в план включены новые объекты. Одним из них стало создание в Комсомольске-на-Амуре центра содействия строительству. На этой площадке любой бизнесмен, который планирует строительство в городе, сможет получить необходимую поддержку. Специалисты центра будут сопровождать каждый проект, помогать при прохождении разрешительных процедур. Работа центра будет финансироваться из краевого бюджета.

Еще один новый проект, включенный в план, – создание молодёжного центра "Город Юности". Он разместится в бывшем доме отдыха "Шарголь", который ранее безвозмездно передала в краевую собственность авиационная холдинговая компания "Сухой". Сейчас готовится концепция нового учреждения. Планируется, что здесь единовременно смогут заниматься до 300 человек. В первую очередь, в центре будет организован досуг детей и молодёжи во время каникул. Финансирование центра будет вестись за счет профильных краевых госпрограмм.

Кроме того, корректировки в долгосрочном плане коснулись и нескольких крупных объектов, которые теперь будут разбиты на несколько этапов.

Так, строительство регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре разбивается на 4 этапа и будет вестись семь лет. Первыми объектами этого масштабного проекта станут центр игровых видов спорта и единоборств и центр сложнокоординационных видов спорта (2018 – 2020 годы). Далее будут построены легкоатлетический и крытый футбольный манежи.

Изменения в плане касаются и еще одного крупного объекта - инженерной защиты города. Согласно корректировкам, реализация проекта разбивается на 3 этапа. Работы по 2 и 3 этапу уже идут - строятся защитные дамбы на правом берегу реки Силинка (протяженность - 2 км) и в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре (7,2 км). Первый же этап откладывался из-за того, что был наиболее капиталоемким. В соответствии с измененным планом определено финансирование и сроки работ на этой стадии. Речь идет о создании дамбы, которая защитит поселки Менделеева и Победа, а также микрорайоны "Парковый" и "Парус". На этот объект общей протяженностью более 17 км разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость строительства составит 7,5 млрд рублей, работы начнутся в следующем году и завершатся в 2022-м.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре реализуется комплексный план социально-экономического развития города, который был разработан по поручению президента Владимира Путина и подписан 18 апреля 2016 года. Документ состоит из двух разделов. Первый - 34 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 30 объектов образования, культуры, спорта, транспорта, энергетики и ЖКХ.