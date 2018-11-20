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Около 5 млрд рублей отдали горняки в бюджет Хабаровского края
Горнодобывающая промышленность Хабаровского края в этом году может поставить новые рекорды по добыче драгметаллов. Опережающими темпами идет разработка месторождений золота, олова и серебра. Как итог – за 10 месяцев этого года горняки уже заплатили в региональный бюджет около 5 млрд рублей в виде налогов.
По информации краевого министерства природных ресурсов, за отчетный период добыча золота составила 21,4 тонны, что на 5 процентов больше плана. Серебра добыли 52 тонны с перевыполнением на 22 процента, а олова – около 1,2 тысяч тонн, что на 16 процентов выше предполагаемого показателя.
Налоговые отчисления горнодобытчиков станут хорошим подспорьем для реализации в регионе социальных программ. Отметим, ранее глава региона Сергей Фургал заявил, что, несмотря на режим экономии, ни одно социальное направление не будет урезано в финансировании. В 2019 году на выполнение социальных обязательств потребуется более 14 млрд рублей. А для этого необходимо наращивать доходную часть бюджета.
Напомним, до конца этого года казна края дополнительно пополнится на 11,5 млрд рублей. В эту сумму входят налоговые поступления и межбюджетные трансферты из федерального центра.
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