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Крупная транспортная компания зашла в ТОСЭР "Хабаровск"
На площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» появился новый резидент. Соответствующее соглашение заключено между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «ДВТГ ТЭО». Транспортно-экспедиторская компания планирует расширить парк подвижного состава полувагонов, наладить производство деревянных европоддонов для транспортировки и крепления грузов, а также построить крытый склад для их хранения.
Основным направлением деятельности предприятия является погрузка и транспортировка разных видов грузов по России и странам СНГ с использованием собственного железнодорожного подвижного состава. На сегодняшний день парк полувагонов составляет 269 единиц. В рамках инвестиционного проекта его планируется увеличить еще на 70.
В ближайшие два года объем инвестиций составит 188 млн рублей. На предприятии будет создано 12 новых рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней за десять лет превысят 248 млн рублей.
В настоящее время в ТОСЭР «Хабаровск» реализуется 33 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 28,5 млрд рублей. В результате их реализации будет создано около 3 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день резиденты уже вложили в экономику региона 6,4 млрд рублей, создали 480 рабочих мест и уплатили в консолидированный бюджет Хабаровского края около 200 млн рублей налогов.
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