"Миссис будущую маму" выберут в Хабаровске

Хабаровчанки посоревнуются в конкурсе «Миссис будущая мама». Главная цель – показать, что беременная женщина – это образованная, духовно развитая личность, которая ведёт активных образ жизни, добивается успехов в профессии и при этом создаёт и поддерживает домашний очаг, несёт ответственность за рождение и воспитание здоровых детей. Состязание проводится уже в десятый раз.

В конкурсе принимают участие 13 будущих мам. Участницы продемонстрируют свои личностные и артистические качества, продефилируют на сцене и представят творческие номера. На конкурс приглашены все желающие. Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкурс приурочен к празднованию Дня матери. Он пройдёт 25 ноября в 16 часов в Городском дворце культуры по адресу: ул. Ленина, 85. Необходимую информацию можно получить по телефону 20-80-90.