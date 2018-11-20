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"Миссис будущую маму" выберут в Хабаровске
Хабаровчанки посоревнуются в конкурсе «Миссис будущая мама». Главная цель – показать, что беременная женщина – это образованная, духовно развитая личность, которая ведёт активных образ жизни, добивается успехов в профессии и при этом создаёт и поддерживает домашний очаг, несёт ответственность за рождение и воспитание здоровых детей. Состязание проводится уже в десятый раз.
В конкурсе принимают участие 13 будущих мам. Участницы продемонстрируют свои личностные и артистические качества, продефилируют на сцене и представят творческие номера. На конкурс приглашены все желающие. Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкурс приурочен к празднованию Дня матери. Он пройдёт 25 ноября в 16 часов в Городском дворце культуры по адресу: ул. Ленина, 85. Необходимую информацию можно получить по телефону 20-80-90.
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