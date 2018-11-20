Хабаровск и Махачкала будут дружить и сотрудничать

Договор о дружбе и сотрудничестве подпишут Хабаровск и Махачкала. Он предусматривает укрепление взаимодействия в торгово-экономической отрасли, научно-технической, в сфере культуры, образования и спорта. Об этом было заявлено во время двухсторонних переговоров мэра города Сергея Кравчука с представителями республики Дагестан. В составе официальной делегации на встрече присутствовали заслуженный деятель искусств России, руководитель государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, олимпийский чемпион по боксу, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Гайдарбек Гайдарбеков, а также представители правительства и духовенства. В рамках сотрудничества между Хабаровском и Дагестаном уже реализован ряд совместных проектов.

«Школьники в прошлом году обменялись письмами дружбы, провели телемост. Этот проект даже вышел на федеральный уровень. Есть успешные примеры сотрудничества в области культуры, спорта», - рассказал представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев.

На встрече стороны обсудили особенности межнационального взаимодействия, обмена делегациями спортсменов, школьников, артистов.

«Нам интересно взаимное сотрудничество в сфере экономики. Необходимо, чтобы хабаровские предприниматели с представителями бизнеса Дагестана на встрече обсудили точки соприкосновения. Может быть, обменялись делегациями», - рассказал мэр Сергей Кравчук.

В ходе визита гостей ждет большая культурная программа. Они побывают в музее центра патриотического воспитания, в музее истории города. После урегулирования ряда организационных вопросов в ближайшее время стороны подпишут соглашение о дружбе и сотрудничестве между Махачкалой и Хабаровском.