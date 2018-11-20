Новости
Хабаровск и Махачкала будут дружить и сотрудничать
Договор о дружбе и сотрудничестве подпишут Хабаровск и Махачкала. Он предусматривает укрепление взаимодействия в торгово-экономической отрасли, научно-технической, в сфере культуры, образования и спорта. Об этом было заявлено во время двухсторонних переговоров мэра города Сергея Кравчука с представителями республики Дагестан. В составе официальной делегации на встрече присутствовали заслуженный деятель искусств России, руководитель государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, олимпийский чемпион по боксу, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Гайдарбек Гайдарбеков, а также представители правительства и духовенства. В рамках сотрудничества между Хабаровском и Дагестаном уже реализован ряд совместных проектов.
На встрече стороны обсудили особенности межнационального взаимодействия, обмена делегациями спортсменов, школьников, артистов.
В ходе визита гостей ждет большая культурная программа. Они побывают в музее центра патриотического воспитания, в музее истории города. После урегулирования ряда организационных вопросов в ближайшее время стороны подпишут соглашение о дружбе и сотрудничестве между Махачкалой и Хабаровском.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 456
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 600
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 700
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 308
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136