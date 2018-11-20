Секреты дальневосточного туризма в новогодние праздники

На новогодние каникулы многие стараются отправиться в путешествие. Куда можно поехать и как это сделать выгодно, читайте в нашем материале. Традиционная ассоциация у русского человека с Новым годом – снег, елка, селедка под шубой и "Ирония судьбы, или С легким паром!". Этот семейный праздник практически всегда проходит стандартно. Некоторые готовы порвать шаблон: уехать от телевизора с "Новогодним огоньком" к морю, солнцу и песку. Так сказать, чтобы встретить главный праздник года в принципиально иной обстановке и новом месте, чтобы новый год стал по-настоящему новым.

В том, куда отправляются праздновать жители Хабаровского края, как и когда выбрать направление, на что обратить внимание, помогла разобраться директор Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

Желание отдохнуть в новогодние праздники остается. Однако в выигрышном положении находятся те, кто позаботился о билетах на регулярные рейсы ещё в мае-июне (тогда тарифы были значительно ниже).

- На сегодняшний день рейсовые регулярные самолёты предлагают уже то, что осталось. И это не всегда по выгодной цене. В первую очередь наши туристы выбирают страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам). Дополнительно появились рейсы на новогодний период на остров Фукуок. Ранее туда не летали - в октябре заявляли это направление, но рейсы отменили. Это на сегодняшний день вызывает настороженность у туристов и турагентств. Хотя, со слов туроператоров, рейсы загружены хорошо, и они надеются, что всё будет в порядке, - отмечает Валентина Асеева.

Менее интересным на эти новогодние праздники для хабаровчан стал запад. В том числе и Европа. Даже по России такие направления, как Сочи, Крым, ранее вызывавшие интерес, сейчас больше характерны для западного туриста.



Турист выжидающий

По данным турагентств, сейчас спрос у дальневосточного туриста на отдых есть, но неактивный. Большая часть ожидает снижения стоимости и горящих предложений. Как отмечает Валентина Асеева, в прошлом году было довольно много предложений от стран Юго-Восточной Азии, и путевки, особенно за две или неделю до Нового года, продавались по сниженной цене.

Можно ли это предсказать? Сложно. Остаётся надеяться на удачу. Но остаётся и факт - в этом году меньше рейсов. Если даже и будет снижение цен, то не на "звездные" гостиницы. Ведь хорошие отели выбирают не только жители Хабаровского края, но и представители других регионов и разных стран.

- Практика работы с направлением Санья показывает, что выставляют все отели на продажу, а когда начинаешь бронировать, отели не подтверждаются. Учитывая, что ещё полтора месяца до Нового года, даже на ноябрьские даты и первые числа декабря есть спрос, а отели, которые выбирает клиент, к сожалению, не подтверждаются. Предлагают гостиницы, которые устраивают туриста не на все 100%. Те, кто уже настроился на отдых, вынуждены соглашаться. Соответственно, новогодний отдых получается смазанный, - говорит директор Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии.

Многие желающие отдохнуть рассчитывают на снижение цен в конце ноября – начале декабря, но нужно не забывать про курс доллара. А прогнозы роста курса к Новому году, скорее всего, сбудутся. Поэтому каждому потребителю надо рассчитывать прежде всего на свои возможности, ну и немного на интуицию.



Кто куда

Если рисовать портрет туриста, который собрался в путешествие на новогодние праздники, то на холсте мы увидим семью. Это подтверждают и специалисты из турфирм. Как правило, отдыхающие в этот период - семьи с детьми. Причем отправляются они именно к морю и строго в даты каникул.

- В основном это Таиланд. Вообще, география широкая. Тот, кто заранее позаботился и приобрел путевки, едет в Малайзию, Сингапур, на Филиппины (остров Боракай открыли с ноября). Кроме того, хорошие скидки были на авиабилеты в Корею. На туры в Японию - повыше цены, но предложения есть и пользуются спросом на период новогодних праздников, - поделилась Валентина Асеева.

Выезжают в новогодний период и платежеспособные молодые пары. Но мечта "хоть раз увидеть теплое море на Новый год" теплится у всех.

Товарищи, не обременённые семейными обязательствами, как правило, ждут горящих путевок до последнего. Все системы открыты, доступ есть. Нужно просто постоянно отслеживать, смотреть стоимость. Где это можно увидеть? На сайтах официальных туроператоров, которые выполняют прямые чартерные рейсы. Там оперативно обновляется информация.

Что касается людей преклонного возраста, то они предпочитают в этот период остаться дома. Такая категория граждан старается выбираться на месяц или полтора и, как правило, в межсезонье. По словам Валентины Асеевой, чтобы пенсионеры собрались группой и поехали куда-то к морю на Новый год - такого практически нет.



Может, в Грузию?

Последние пару лет дальневосточники выбирают местом для отпуска Грузию, Армению, Кавминводы. Не коснулось ли это и новогоднего выбора? Западные представители туриндустрии отмечают, что, несмотря на то, что Грузия уже на 5 месте по объему туристов из России, всё же на семейные праздники люди стараются выезжать в места, где не возникнет никаких эксцессов по политическим мотивам.

- Традиционно выбирают более спокойные регионы. Сегодня распространен турист познающий. Едет не только у моря полежать, но и побывать на экскурсиях, показать достопримечательности детям. Стоит отметить, что в странах Юго-Восточной Азии расширили экскурсионную часть. Ведь пляжный отдых в это время года популярен не во всех странах, а в тех, что ближе к экватору. Наш, хабаровский, турист едет туда. Даже взять остров Хайнань. Да, там тепло, но есть специфика воды. Бывают холодные течения, и никто не знает, когда они начнутся, когда начнётся снижение температуры воды. Поэтому тому, кто любит гарантированно теплую воду, Санья не подходит. Такому туристу стоит ехать в Таиланд. Там теплая вода в море круглый год. Это беспроигрышный вариант. И в плане стоимости в том числе. Я бы даже сказала, что на сегодня это самый выгодный вариант, - прокомментировала собеседница.

Стоимость туров меняется каждый день, зависит он звездности гостиницы, близости отдыха к Новому году.



Некоторым похолоднее

Конечно, есть те, кто выбирают снежный Новый год. Они хотят кататься на лыжах и сноуборде. Но именно таких туристов - ограниченное количество. Летят они, как правило, в Южно-Сахалинск или Японию. К слову, даже сейчас, в межсезонье, на 25 ноября в Японию уже нет билетов в экономклассе.

Ещё дальневосточники часто едут в Китай на новогодние праздники. Достаточно большой поток направляется в Хуньчунь, Удалянчи, Хэйхэ, Цзямусы, Харбин - все это холодные города. Как правило, едут туда компаниями. Кстати, последнее время набирают популярность путешествия студентов небольшими группами. Они выбирают автобусно-железнодорожные туры. Объединяются компаниями - сейчас много студентов из Китая, которые учатся здесь и помогают дальневосточным друзьям оформить визы - и потом самостоятельно едут в Поднебесную.





Ищем выгоду

Те, кто хочет гарантированно отдохнуть без сильного ущерба для кармана, выбором, бронированием и оплатой путевок, билетов, гостиниц должен заниматься летом.

Стоит знать, что в 20-х числах декабря стоимость ниже, нежели впритык к новогодним праздникам. Авиакомпании, к примеру, «Аэрофлот», который выполняет рейсы из Хабаровска в Москву, после 24 декабря поднимает тарифы и в одну сторону, и в другую. Это сохраняется до 10 января.

Допустим, чтобы сэкономить, билеты мы купили летом. А когда бронировать гостиницу? Тоже летом. Видимо, в этом случае прекрасно работает поговорка про сани.

- Зависит ещё от того, где именно вы бронируете. Если вы это делаете в какой-либо системе в Интернете, то там - плавающий курс. Если гостиница на территории России, то плата за проживание принимается в рублях и цена не изменится. Если гостиница за рубежом, тогда стоимость может рассчитываться по курсу на день оплаты. В случае, когда работаем через туроператора за рубежом, нам выставляются стоимость и сроки оплаты. Чтобы эта стоимость сохранилась, оплачивается сразу. Есть такие платежные системы, как «Букинг» или другие, они только бронируют, а окончательная сумма оплачивается только при поселении в гостиницу. Именно на день оплаты. Прошу на это обратить внимание. Были случаи, когда курс поднялся и выгодная бронь не помогла.

Специалисты призывают при выборе тура обратить внимание на качество и сервис гостиницы. Конечно, в первую очередь роль играет стоимость.

Но нужно обращать внимание и на то, насколько отель удален от моря, в каком году основан. Многие отели навязывают новогодний и рождественский ужины. Если вы этого не хотите, то при выборе гостиницы отказывайтесь от услуги, потом не получится, стоимость уже будет включена. А –внимание! – варьироваться она может от 30 до 150 долларов на человека. Отели, в которых не навязывают новогодний ужин, есть. При бронировании на сайте у каждого туроператора это можно увидеть в разделе "Дополнительная оплата".



Татьяна Бершадская







Советы

Самые дорогие дни для вылетов – 28–31 декабря. Если вы хотите сэкономить, летите до 24 декабря либо после 1 января.

Обратите внимание на путевки на долгий срок (7, 10 и более дней). Часто они стоят лишь немного дороже трех- и четырехдневных.

Сравните цены всех туроператоров и авиакомпаний. Так вы за одну минуту найдете самое выгодное предложение для любого направления.



Период снижения цен

Хотите отдохнуть, не потратив большого количества финансов, и вам не так уж и важно, когда именно? Можете дождаться второй половины января. Но слишком не затягивайте. Потом начнется китайский Новый год, и появится спрос за счет китайских туристов. Ничего по низкой стоимости не найдете. Тому, кто планирует отпуск в феврале, нужно уже сейчас бронировать, иначе цены вырастут. Следующее снижение стоимости может быть в начале марта и в апреле.



