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Сельхозпредприятия Хабаровского края идут на рекорд
Сельхозпредприятия Хабаровского края, специализирующиеся на производстве овощей в закрытом грунте, ставят новые рекорды. С начала года уже выращено 1680 тонн. К концу декабря этот показатель может достигнуть 1800 тонн. Для сравнения - в 2017 году была выращена одна тысяча тонн овощной и салатной продукции.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, в крае выращиванием овощей в зимних теплицах занимаются три организации и одно крестьянское (фермерское) хозяйство. ООО «Джей Джи Си Эвергрин» и ООО «Аграрные технологии будущего» в Хабаровске, ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре и, расположенное в селе Бычиха Хабаровского района - К(Ф)Х Бутков В.Б. На сегодняшний день площадь всех теплиц составляет 7,25 га.
КФХ Бутков сейчас завершает строительство пятой очереди тепличного комплекса площадью 0,4 га. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца этого года. Также идет строительство четвертой очереди теплиц ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре. Резидент ТОСЭР "Хабаровск" ООО "Джей Джи Си Эвергрин" планирует начать строительство третьей очереди теплиц площадью 5,4 га через год. В 2021 году общая площадь зимних теплиц резидента достигнет 10,3 га.
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