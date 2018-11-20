Сельхозпредприятия Хабаровского края идут на рекорд

Сельхозпредприятия Хабаровского края, специализирующиеся на производстве овощей в закрытом грунте, ставят новые рекорды. С начала года уже выращено 1680 тонн. К концу декабря этот показатель может достигнуть 1800 тонн. Для сравнения - в 2017 году была выращена одна тысяча тонн овощной и салатной продукции.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, в крае выращиванием овощей в зимних теплицах занимаются три организации и одно крестьянское (фермерское) хозяйство. ООО «Джей Джи Си Эвергрин» и ООО «Аграрные технологии будущего» в Хабаровске, ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре и, расположенное в селе Бычиха Хабаровского района - К(Ф)Х Бутков В.Б. На сегодняшний день площадь всех теплиц составляет 7,25 га.

- В этом году предприятия значительно увеличили площади. Введены в эксплуатацию теплицы в Комсомольске-на-Амуре и Бычихе. Расширена производственная линейка. Так, компания «Джей Джи Си Эвергрин» кроме огурцов и помидоров, выращивает сладкий перец и баклажаны. С начала года произведено почти 1200 тонн. «Аграрные технологии будущего» занимаются салатной зеленью. В ассортименте – шесть видов, но планируют расширить до 47. Всего с начала года выращено 70 тонн. В теплицах КФХ Буткова выращено уже 246 тонн различных видов зелени. Всего в этом году может быть произведено 1800 тонн овощей закрытого грунта, - сообщил заместитель Председателя правительства края - министр сельского хозяйства края Александр Шкурин.

КФХ Бутков сейчас завершает строительство пятой очереди тепличного комплекса площадью 0,4 га. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца этого года. Также идет строительство четвертой очереди теплиц ООО «АПК Восток» в Комсомольске-на-Амуре. Резидент ТОСЭР "Хабаровск" ООО "Джей Джи Си Эвергрин" планирует начать строительство третьей очереди теплиц площадью 5,4 га через год. В 2021 году общая площадь зимних теплиц резидента достигнет 10,3 га.