Хабаровчанка стала абсолютной чемпионкой Европы по киокусинкай

Ксения Засорина стала победительницей абсолютного чемпионата Европы по киокусинкай, который прошел в Молдавии. В финале турнира хабаровчанка одолела соперницу из Польши Марию Яско. Это уже вторая большая победа Ксении Засориной в 2018 году. В апреле спортсменка завоевала звание чемпионки мира.

В соревновании среди мужчин победителем стал супруг Ксении - испанец Алехандро Наварро. В Россию он переехал после свадьбы, сейчас живет и тренируется в Хабаровске, но по-прежнему выступает за Испанию. Эта победа стала для него 12-й в карьере на чемпионатах Европы.

Добавим, что также на Кубке Европы в Кишинёве восемь медалей завоевали юные спортсмены из Хабаровского края. Победителями соревнований стали Виктория Ким и Богдан Сударушкин, Дмитрий Стёпин и Давид Чиковани. Александр Валетенко, Юрий Никитин и Давид Давтян стали серебряными призёрами, а Николай Ястребов взял бронзовую награду.