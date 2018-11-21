Школьные автобусы закупят для Хабаровского края

Федеральный центр выделит деньги на 12 новых школьных автобусов для учебных заведений Хабаровского края. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Закупят один автобус марки «КАВЗ» вместимостью более 30 человек, два автобуса марки «ГАЗ» на 12 мест и девять автобусов «ПАЗ», рассчитанных на 24 пассажира. Все транспортные средства оборудованы ремнями безопасности, оснащены кнопками вызова водителя, громкоговорителями, местами для хранения портфелей.

Сейчас в Минпромторге РФ ведется работа по заключению соответствующих госконтрактов.

- Новые автобусы заменят старые машины, срок эксплуатации которых подходит к концу. С учетом потребностей образовательных учреждений и заявок от муниципалитетов они будут направлены в Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, им. Лазо и им. Полины Осипенко районы, а также в краевые учреждения образования Хабаровска, Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре, - отметила начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Зотова.

Ранее, в сентябре вышло еще одно распоряжение правительства РФ, согласно которому для Хабаровского края также закупили шесть школьных автобусов. Все 18 машин поступят в регион в начале 2019 года.

Сегодня в подвозе до места учебы и обратно нуждаются свыше 5,5 тысяч школьников региона. Доставка учащихся организована на 139 маршрутах в 17 районах края. На линии работают 140 школьных автобусов. Для полного обновления автопарка в Хабаровском крае требуется еще 19 машин.