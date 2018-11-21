В Хабаровском крае запустят "Чистую воду"

Почти 600 млн рублей получит Хабаровский край из федерального бюджета на проект «Чистая вода». Его реализация начнется в следующем году. Цель – обеспечить чистой питьевой водой жителей районов края, где ее качество оставляет желать лучшего. Проект будет курировать краевое министерство ЖКХ. Для очистки воды планируют применять самые современные технологии, в том числе оборонного комплекса. В каких-то районах может потребоваться реконструкция водозабора. Программа объемная и в целом рассчитана на семь лет.

На первом этапе в регионе проведут исследования во всех районах. Это позволит выявить территории с наихудшими показателями качества воды и наиболее нуждающиеся в модернизации объектов водоснабжения.

Уже в следующем году Хабаровский край получит на реализацию проекта 69,5 млн рублей. В 2020 году сумма удвоится до 162,5 млн рублей. Еще через год региону должны выделить 345 млн рублей.

Напомним, федеральный проект «Чистая вода» реализуется во всех регионах России в рамках нацпроекта «Экология» и призван обеспечить качественным водоснабжением не менее 90 процентов населения страны.