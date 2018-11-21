Дополнительные скидки получат жители Хабаровского края

Предприниматели Хабаровского края продолжают присылать заявки на участие в проекте «Народная карта – Наш выбор 27». Скидки готовы предоставить еще несколько компаний Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – это магазины сантехники, производители дикоросов и меда, а также крупный гостиничный комплекс.

- Сейчас мы формируем список таких компаний, чтобы разово сообщить о новых участниках. Уже сейчас скидки можно получить в 326 торговых точках – и это не только супермаркеты, но и магазины бытовой техники. Накануне Нового года в качестве подарка люди часто выбирают мобильные телефоны. По «Народной карте» на покупке такого подарка можно сэкономить – он обойдется на тысячу рублей дешевле. В целом по ряду позиций скидки достигают 25%", - отметил и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

По информации министерства, сегодня в проекте уже участвуют 114 компаний из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов. Скидки от 3 до 25% действуют в супермаркетах, аптеках, музеях, театрах, магазинах строительной и бытовой техники, ресторанах и кафе, кассах футбольного клуба "СКА-Хабаровск".

- После того, как проект был запущен, появились жалобы от жителей, что не везде предоставляют скидки. Мы проверили каждый негативный отзыв и отладили процесс. Помогли и народные контролёры, которые выходили в рейды и проводили контрольные закупки. Сейчас можно с уверенностью сказать – все участники проекта выполняют взятые на себя обязательства. Некоторые компании прописывают размер скидки в чеке, другие – указывают в нем конечную стоимость уже с учетом дисконта", - рассказал Николай Крецу.

Напомним, в сентябре этого года, в единый день голосования, народные карты получили 240 тысяч человек. Воспользоваться скидками жители края смогут до сентября 2019 года. Подробную информацию об участниках проекта можно узнать на сайте nashvybor27.ru.

Компании, которые готовы присоединиться к проекту, могут обратиться в министерство торговли по телефону (4212) 32-55-80. По этому номеру также принимаются жалобы от потребителей, у которых возникли проблемы при использовании "Народных карт".