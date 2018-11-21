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Дополнительные скидки получат жители Хабаровского края
Предприниматели Хабаровского края продолжают присылать заявки на участие в проекте «Народная карта – Наш выбор 27». Скидки готовы предоставить еще несколько компаний Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – это магазины сантехники, производители дикоросов и меда, а также крупный гостиничный комплекс.
По информации министерства, сегодня в проекте уже участвуют 114 компаний из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов. Скидки от 3 до 25% действуют в супермаркетах, аптеках, музеях, театрах, магазинах строительной и бытовой техники, ресторанах и кафе, кассах футбольного клуба "СКА-Хабаровск".
Напомним, в сентябре этого года, в единый день голосования, народные карты получили 240 тысяч человек. Воспользоваться скидками жители края смогут до сентября 2019 года. Подробную информацию об участниках проекта можно узнать на сайте nashvybor27.ru.
Компании, которые готовы присоединиться к проекту, могут обратиться в министерство торговли по телефону (4212) 32-55-80. По этому номеру также принимаются жалобы от потребителей, у которых возникли проблемы при использовании "Народных карт".
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