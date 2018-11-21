В Хабаровске "детям войны" вручат нагрудные знаки

Нагрудные знаки «Дети военного времени» вручат в Хабаровске. Этот знак отличия получают люди, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В конференц-зале Городского дворца культуры 22 ноября состоится торжественная церемония, во время которой 80 ветеранов будут удостоены награды. В Хабаровске проживает более 37 тысяч «детей войны», и каждый из них получит знак по месту проживания.

Для этого управление социальной работы с населением организовало телефонную «горячую линию». Позвонив по номеру 41-95-76, горожане смогут узнать о том, где и когда можно получить этот знак, какие документы необходимо предоставить, куда обратиться, если человек не может выйти из дома. «Горячая линия» работает в будние дни до 1 декабря 2018 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.