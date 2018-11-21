"Динамо" сдадут к Новому году

Реконструкция второй очереди парка «Динамо» завершится 25 декабря. На выполнение контракта у подрядчиков остался месяц. Сегодня мэр города Сергей Кравчук проинспектировал ход строительных работ.

«До наступления отрицательных температур смонтирован бордюрный камень, установлена бетонная плита для основания спортивных площадок, сделано основание в овражной зоне, где у нас располагается система дренажа. Также мы успели сделать основания под тротуарную плитку и завершили монтаж ограждения дорожек. Строители идут в графике, отставаний нет», - рассказал директор МКУ «Служба заказчика» Виталий Блоцкий.

Сейчас строители укладывают тротуарную плитку, в овражной зоне ведутся земляные работы. Ежедневно на стройплощадке трудятся около сорока специалистов. Уже через неделю подрядчик получит партию световых опор. Основания для них уже подготовлены. Также приобретено оборудование для скейт-парка и площадки для занятий воркаутом.

«Отрицательные температуры не помешают установке оборудования? Ведь его нужно закрепить в основание площадок. Я знаю, что по проекту на одной из них будет установлено резиновое покрытие толщиной в 30 сантиметров. Технология будет соблюдена?», - поинтересовался у подрядчиков мэр Сергей Кравчук.

Как рассказали строители, установка резинового покрытия будет происходить после сушки площадки пушками. Затем анкерами по технологии оборудование соединят с бетонным основанием площадки. Осмотрев строительную площадку, градоначальник отметил инновационный подход в укладке тротуарной плитки без бетонного бордюра. Строители применили специальные пластиковые направляющие по контуру дорожек. Это позволит влаге не застаиваться, а уходить с брусчатки без повреждения и размытия газона.

«Замечаний к строителям пока нет. Есть договоренность с заводом-изготовителем на поставку оборудования в установленный срок. Я думаю, что они не подведут. Монтаж оборудования необходимо проводить под строгим контролем, чтобы была соблюдена вся технология», - потребовал от службы заказчика мэр города Сергей Кравчук.

Монтаж оборудования и световых опор станет последним штрихом реконструкции парковой зоны. Сдать все работы подрядчик обещает в срок, 25 декабря.