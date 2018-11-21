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"Динамо" сдадут к Новому году
Реконструкция второй очереди парка «Динамо» завершится 25 декабря. На выполнение контракта у подрядчиков остался месяц. Сегодня мэр города Сергей Кравчук проинспектировал ход строительных работ.
Сейчас строители укладывают тротуарную плитку, в овражной зоне ведутся земляные работы. Ежедневно на стройплощадке трудятся около сорока специалистов. Уже через неделю подрядчик получит партию световых опор. Основания для них уже подготовлены. Также приобретено оборудование для скейт-парка и площадки для занятий воркаутом.
Как рассказали строители, установка резинового покрытия будет происходить после сушки площадки пушками. Затем анкерами по технологии оборудование соединят с бетонным основанием площадки. Осмотрев строительную площадку, градоначальник отметил инновационный подход в укладке тротуарной плитки без бетонного бордюра. Строители применили специальные пластиковые направляющие по контуру дорожек. Это позволит влаге не застаиваться, а уходить с брусчатки без повреждения и размытия газона.
Монтаж оборудования и световых опор станет последним штрихом реконструкции парковой зоны. Сдать все работы подрядчик обещает в срок, 25 декабря.
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