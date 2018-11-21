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В Хабаровске ликвидировали провал в дороге
В Хабаровске на углу улиц Постышева-Гамарника начали ликвидацию провала в дороге. Напомним, неделей ранее на этом месте появился бетонный блок, запрещающий проезд. Спастя семь дней дорожники приступили к устранению деффекта. На месте работала бригада коммунальщиков при поддержке пяти единиц техники – бытовка на базе автомобиля «ЗиЛ», экскаватор, мощная пила на базе трактора К-700 и два грузовика.
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