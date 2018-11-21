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Льготники Хабаровского края получат лекарства на 1 млрд рублей
В Хабаровском крае на обеспечение лекарствами льготников было выделено более 1 млрд рублей. Из них 699 млн рублей перечислили из федерального бюджета, 429 млн рублей – из краевого. В настоящее время в аптеках имеется достаточное количество препаратов, запасы всех востребованных средств оперативно восполняются.
С 2009 года в Хабаровском крае запущена электронная система обеспечения лекарствами. Все процессы в ней полностью автоматизированы. Льготнику оформляется электронный рецепт, с которым он идет в аптеку и получает свои препараты. При этом фармацевты видят назначение врача, перечень необходимых лекарств и обслуживают человека максимально быстро. Также это помогает контролировать остатки лекарств на складах и вовремя восполнять запасы.
Напомним, что на недавнем совещании президент Владимир Путин раскритиковал систему предоставления льготных лекарств в регионах. Во многих субъектах страны власти ведут ручной учет, из-за чего возникают постоянные проблемы с закупками и распределением медикаментов.
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