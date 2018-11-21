Амурсталь: Может, сыграем в «Монополию»?

В Хабаровском крае может появиться металлосбытовой монополист. Представляете, свой, домашний?! «Нашенский», как говаривал дедушка Ленин. Ни у кого больше нет, а у нас есть! Но, погодите. Где же радость на ваших лицах? А радости не будет. Ибо монополизация любой отрасли в руках предпринимателя ни к чему хорошему никогда не приводит. А какой бизнесмен откажется от высокой прибыли? Даже не так. Какой бизнесмен откажется от баснословной сверхприбыли? Так точнее. Особенно когда помогают корочки какого-нибудь скромного государственного чиновника. Губернатора, например.

По сведениям из многочисленных источников, завод «Амурсталь» - личный «свечной» заводик супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой, краса и гордость Комсомольска-на-Амуре. Вместе с тем – крупнейший экспортер лома черных металлов. Даже единственный, так как другим продавцам чермета правительство запретило продавать свою продукцию. Запретило из благих целей. Хотели спасти предприятие от банкротства. Спасли и уехали. А Фирса (сиречь ограничения, да простит меня Чехов) оставили.

Власти Хабаровского края пока не тревожатся. Даже несмотря на то, что антимонополисты давно уже бьют в набат. Вывод сотрудников инстанции звучит так. «Особо отметили позицию ФАС о недопустимости принятия нормативно-правового акта, так как подобное ограничение экспорта лома может привести не только к потере экспортных рынков металлопроката, но и стагнации внутреннего рынка лома при наличии только одного крупного потребителя лома на территории Дальневосточного федерального округа, что противоречит статье 15 Федерального закона «О защите конкуренции» (протокол совещания у заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ С. Цыба).

«Амурсталь» защищают доспехами под названием «градообразующее предприятие», и «у нас работают тысячи металлургов». Увы, доспехи могут сильно проржаветь. Ведь этот завод не единственный на Дальнем Востоке. На остальных металлургических предприятиях тоже работают тысячи человек, и где-то эти промышленные учреждения тоже градообразующие. Однако «фишки» в случае снятия ограничения экспорта лома черных металлов уйдут именно «Амурстали». Монополия элементарно приведет к закрытию остальных предприятий и стагнации местной экономики.

Конечно же, заводы надо поддерживать. И «Амурсталь» в том числе. Но не за счет других! Ведь получится, что мы спасем 3 тысячи рабочих здесь, и уволим 15 тысяч рабочих там и там.

«Вводить нормы запрета, которые приведут к трагедии личности, граждан допускать ни в коем случае нельзя. Не должна прибыльность, в том числе монополистов, идти вразрез с социальными гарантиями граждан», — рассказал в интервью газете «Известия» депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Здесь необходимо процитировать официальное обращение объединения переработчиков лома «Руслом». Из этого документа следует, что острый дефицит со снабжением у «Амурстали» начнется во втором полугодии второго года после ввода ограничений, без возможности восстановления прежних объемов ломосбора. Одновременно цена лома резко вырастет при падении ломосбора в связи с ростом издержек на собираемую тонну вторичного сырья. Что приведет, в свою очередь, к тому, что «Амурсталь» будет вынужден импортировать лом из Китая уже в 2020 году. Свое сырье фактически будет выброшено ржаветь на свалку, а валютные резервы России пойдут в другие страны для закупки лома. Одновременно в ДФО сократится более 4 тыс. рабочих мест на ломозаготовительных предприятиях (сегодня работает 7,7 тыс. человек), а количество ломосдатчиков — на 30 тыс. человек (сегодня работает 75 тыс.), причем в тех областях, где сбор лома сегодня единственное средство заработка у населения. Это означает рост социальной напряженности.





Игорь Свинников





