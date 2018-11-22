Хабаровская битва за тяжелые метры

В России прибыль управляющих компаний может сравняться с доходами наркобаронов. Такой вывод можно было сделать, послушав выступления руководителя комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александра Ворыпаева и эксперта-политолога Евгения Чадаева.



Хорошие слова

Надежда Луговая, живущая в доме 218 по улице Тихоокеанской, рассказала, какими способами бьются за прибыль с квадратных метров: «Как могло получиться, что управляющая компания четырежды (!) подавала в комитет «левые» протоколы общих собраний? В них и «мертвые души» присутствовали, и секретарем был 10-летний парень, и подписи фальсифицированы, а собрания собственников инициировались подставными лицами». Самый главный документ - протокол собрания жильцов, и в Жилнадзор можно направить всего лишь его копию.

Когда в 2016 году люди впервые решили поменять компанию, они собрали 68% подписей от общего количества жильцов. Этого достаточно для выбора новой управляющей организации. Но глава новой УК отказался от такой чести. По словам жильцов, ему «порекомендовали» не брать этот дом. Видимо, человек был здравомыслящий и прекрасно понимающий, что победить в схватке ему не светит.

В домах 218 и 220 по улице Тихоокеанской (кто-то утверждает, что нелегитимным путем) в этом году созданы товарищества собственников жилья. По словам жильцов выходит, что у учредителей УК очень серьезные родственные и дружественные связи в отделе полиции, в администрации города, в различных контролирующих комитетах и министерствах.

Александр Ворыпаев рассказал об успехах и достижениях руководимой им организации, фактами и цифрами доказывая, что чиновники свои деньги получают не зря. Отметил, что по этим двум ТСЖ вроде бы все закончилось: « …признать легитимность юридических лиц может только суд. Точка в этом деле еще не поставлена».



Бешеные бабки

В реальности дома 218 и 220, как бывшие общаги–малосемейки завода «Сплав», это золотое дно. Завод тихо «скончался» в 1998 году. Но в течение десяти лет, с 1983 года, он был этаким хай-тек-производством - разработка и производство изделий электронной техники по установленной номенклатуре, нестандартного оборудования и товаров культурно-бытового назначения. Так что люди там работали не безграмотные. Просто им в 90-е скромно умолчали, что, кроме прав, частная собственность имеет еще и обязанности.

И пока они приватизировали свои комнаты в блок-секциях, другие уводили целые этажи. На первом этаже 218 дома работает детский сад. И непонятно, как и кому они платят. Кто в реальности является собственником магазина в цокольном этаже 218 дома, тоже неизвестно. И жильцы предполагают, что это помещение было продано-перепродано за 18 миллионов рублей. А на крыше дома стоит ретранслятор сотового оператора. Договора аренды никто не видел. Где стоит электросчетчик и есть ли он вообще - тоже не ведомо. В 220 доме – в одном крыле на первом этаже гостиница, в другом, по словам жильцов, втихую проживают гастарбайтеры и работает прачечная. Жильцы в один голос утверждают, что все эти конторы висят на общедомовых расходах, не платя за свет и воду.

Любая попытка жителей разобраться, почему это происходит, наталкивается на сопротивление нынешних собственников помещений. На кону очень, нет, не так - ОЧЕНЬ большие деньги. На этаже шесть секций, в каждой по 4 комнаты. Две маленькие - от 9 до 11 квадратных метров (на двоих человек) и две большие – от 17 до 19 квадратов. На секцию общий душ, раковина и туалет. Плюс на каждом этаже было по две отдельные комнаты, что сейчас превращены в жилые. И когда пошла волна приватизации, просторные холлы на каждом этаже площадью порядка 50 квадратных метров в темпе переделали в благоустроенные квартиры и продали. Кто и как общественные пространства на каждом этаже перевел в собственность, застроил и продал – вот тоже очень интересная история из эпохи первичного накопления капитала.



Вам здесь не рады

Сами эти дома снаружи выглядят обшарпанными, территория вокруг неухоженная. Внутри еще более неприглядная картина. Корявые стены, поломанные перила. Двери, что ведут на балкон, вообще не закрываются. Битые стекла. Холодные сквозняки вовсю по коридорам гуляют (вспоминается фраза из одного популярного сериала: «зима близко»). Из двух лифтов чаще всего один не работает. Вечером на большинстве лестничных клеток царит темнота. Складывается впечатление, что УК «Партнер» ничего не вкладывал и не собирается вкладывать в содержание дома.

На последнем собрании, что случилось на прошлой неделе, руководство «Партнера» никто не захотел слушать. Хотя оно и тарифы пообещало снизить, и лифты отремонтировать/заменить. И плату за содержание и ремонт общего имущества на пару рублей скинуть. И много других «добряков» сделать. При этом уверяло собравшихся, что с этих двух домов низкая собираемость: «Да у вас процентов 30 максимум платит». На это жильцы мгновенно парировали: «Тогда чего вы в нас вцепились?!».

Тарифы у этих задрипанных общаг лихие! За комнату на 8 этаже площадью 10,5 метра, где проживают два человека, в июне надо было заплатить без малого шесть с половиной (!) тысяч рублей. Тариф на содержание и текущий ремонт жилья за один квадратный метр составляет 51 рубль 26 копеек. Так что разговора не получилось. Жильцы высказали представителям УК, что они думают о работе, о тарифах, о руководителях и учредителях. Три женщины (сотрудники «управляйки» - учредитель, директор и главный инженер) отказались от комментариев, сославшись на занятость.



Сколько это стоит

Когда я показал копию платежки с этой общаги специалисту – эксплуатационщику, что обслуживает ряд домов в центре города, он, что называется, «в осадок выпал»: «Да с такими расценками у них дверные ручки должны быть позолочены!». Для примера: Амурский бульвар, 51 – ТСЖ «Арка». Плата за содержание и ремонт общего имущества в этом доме составляет менее 30 рублей с квадратного метра. Против 51 рубля с копейками по Тихоокеанской, 218. Все подъезды отремонтированы. Вместо обшарпанных стен на входе плитка; стены в оригинальной облицовке и окрашены не в стандартно-салатовый цвет. За счет установки общедомового счетчика на горячую воду вот уже который год жильцы по итогам отопительного сезона месяц, а то и полтора такую услугу после перерасчета не оплачивают. И это не исключение.

Я переговорил с жильцом дома №8 по улице Вяземской. Жильцы этого дома какое-то время отбивались от нерадивой управляющей компании, которая «забивала» на нужды проживающих граждан. После создания ТСЖ и ремонт подъездов был сделан, и двери нормальные были установлены. Видя такое, жильцы активно включились в дело благоустройства – разбили во дворе клумбы, высадили цветы. Летом, по словам моего собеседника, месячная плата за ВСЕ услуги для двухкомнатной квартиры общей площадью около 50 квадратных метров составила чуть более шести тысяч рублей. На ул. Тихоокеанской, 218 люди выкладывают бОльшую сумму за комнату, которая по площади в 5 (!) раз меньше квартиры моего визави. И с удобствами в коридоре.



Право на защиту



«Точно можно сказать, что по своей воле из сферы ЖКХ ни одна организация не выйдет, только если вперед ногами, - заявил эксперт Евгений Чадаев. - Сегодня оборот средств в ЖКХ сравнялся с федеральным бюджетом. Уже сейчас доходность в сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает процент прибыли, что имеют некоторые естественные монополии РФ».

В сентябре 2018 года главный государственный жилищный инспектор Хабаровского края Александр Ворыпаев поднял вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство, дабы отсечь нерадивые управляющие компании от денег собственников жилых помещений и сажать сомнительных лиц от сферы ЖКХ на нары. И что?! И ничего.Пока там думают, что и как, Виктория Кашевская, заместитель председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, призывает действовать строго по закону: «Призываем жителей проявлять активность в вопросах управления домом. Не игнорируйте общие собрания, принимайте обдуманные решения при голосовании. Если возникают сомнения в соблюдении требований жилищного законодательства при проведении общих собраний, обращайтесь в наш комитет с конкретными фактами».Понятно, что у нас в стране «налоговые каникулы» на три года, понятно, что актуален лозунг «не будем кошмарить бизнес». Но ситуация на рынке управления и эксплуатации многоквартирными домами складывается аховая! Государственная метла должна вымести мусор с рынка услуг ЖКХ!



Андрей Дунаевский



