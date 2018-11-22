Депутаты снизили зарплату главе Хабаровского района

Депутаты Хабаровского района приняли проект бюджета в первом чтении, а также утвердили решение о снижении зарплат главы муниципалитета и председателя Собрания депутатов. Они утвердили изменения в решение Собрания депутатов «О денежном содержании», проголосовав за снижение зарплат главы района и председателя представительного органа на 10%. Напомним, ранее руководитель муниципалитета Денис Удод внес Собранию депутатов предложение об урезании себе заработной платы с целью экономии и рационального расходования бюджетных средств.

Информацию об основных параметрах главного финансового документа представила начальник финансового управления администрации Оксана Гусева. Бюджет на предстоящий год будет сложным, но сохранит свою социальную направленность. Доходы прогнозируются в сумме 2,553 миллиарда рублей, расходы – 2,593 миллиарда. Продолжится финансирование 22 муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни населения, развитие экономики района, повышение эффективности муниципального управления. Депутаты приняли проект районного бюджета в первом чтении.



