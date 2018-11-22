В санатории «Уссури» уволили почти всех работников

21 ноября председатель Хабаровского профобъединения Галина Кононенко рассказала, что мазут в санатории все-таки появился.

- В настоящее время через правительство Хабаровского края проведены мероприятия по обеспечению санатория топливом – завезен мазут. И сегодня уже в санатории поддерживается плюсовая температура, – отметила Галина Кононенко.

Тем не менее работать в «Уссури» уже почти некому.

- Трудовой коллектив – основная масса – уволены по сокращению. Были предложения медицинским работникам трудоустроиться в лечебные учреждения. К сожалению, они отказались. [В санатории] остается только небольшое количество сотрудников, которое будет хранить имущество, следить за нормальной температурой, чтобы не было переморозки системы, – уточнила председатель Хабаровского профобъединения.

Галина Кононенко добавила, что сейчас идут переговоры о передаче санатория правительству Хабаровского края. «Уссури» – акционерное общество: профобъединению принадлежит 41,3% акций, федерации независимых профсоюзов России – 10,1%, а физическим лицам, в число которых входят и работники санатория, – 48,6%. По данным региональных властей, контрольный пакет акций должен включать не менее 75% ценных бумаг.

В октябре министр здравоохранения региона Александр Витько заявил, что в судьбу санатория могут вмешаться госкорпорации.

- Дано поручение министерству экономического развития обратиться к крупнейшим государственным корпорациям, которые есть в нашей стране и которые имеют сегодня предприятия на территории Хабаровского края, и предложить им этот участок рекреационной земли, дабы те могли расположить свои инвестиции и построить, например, какой-нибудь профилакторий или другие учреждения, которые приносили пользу бы не только самой организации, но и всему Хабаровскому краю, – сказал тогда глава краевого минздрава.