Студенты России и Кореи хотят проводить совместные исследования

VI Форум ректоров ведущих высших учебных заведений России и Республики Корея открылся сегодня в Хабаровске. На площадке Тихоокеанского государственного университета собралось более 40 представителей 9-ти южнокорейских и 13-ти российских вузов, а также дирекции форума «Диалог Россия – Республика Корея».

Руководители вузов обсуждают подготовку кадров для стран АТР, практики обмена молодыми учеными, реализацию программ двойных дипломов, продвижение совместных исследований, взаимодействие учебных заведений в условиях 4 промышленной революции.

Так, по итогам первой сессии форума было отмечено, что необходимо усилить интеграцию университетов двух стран. Одной из форм такого сотрудничества может стать совместное научное издание со статусом Web of science и интернет-портал, где учёные из России и Республики Корея будут публиковать результаты своих исследований. Кроме того, представители вузов предложили проводить как можно больше совместных студенческих воркшопов, где молодые учёные и практики могли бы объединиться для решения важных международных задач.

«Форум позволяет вузам сосредоточить внимание на тех направлениях совместной работы, которые в дальнейшем будут способствовать развитию международных отношений и образования. Все вопросы и предложения, озвученные его участниками, будут переданы руководителям обеих стран для принятия дальнейших решений», - отметил ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

В рамках Форума также запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между Тихоокеанским госуниверситетом и университетом Сонгюнгван (Сеул).

Форум ректоров – это экспертная площадка России и Республики Корея, которая шестой год объединяет специалистов системы образования. Мероприятие является одним из ключевых в рамках Форума гражданских обществ «Диалог Россия – Республика Корея», инициированного президентами двух стран в 2010 году. Его основная задача – развитие связей между представителями различных сфер общественной жизни двух стран.