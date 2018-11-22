Хабаровские катки откроются в конце ноября

В этом году хабаровчане смогут «резать лёд» на трех муниципальных стадионах - «Нефтяника», «Юности» и «Зари», краевого стадиона «Арсенал» (на каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек), на катках парков «Динамо», имени Гагарина и Гайдара, а также на семидесяти двух дворовых хоккейных коробках.

«Вопрос о заливке большого катка на хабаровской набережной пока решается», - сообщил рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Александр Леонов .

Если спортивные инструкторы-методисты только начинают заливку ледовых площадок на жилмассивах (полностью готовы четыре коробки в разных районах города и в стадии заливки находятся еще девять), то над катками муниципальных стадионов мастера трудятся уже вовсю, чтобы юные хоккеисты, занимающиеся в спортсекциях, смогли приступить к занятиям как можно быстрее. Только на одном «Нефтянике» ежедневно тренируются ребята пяти возрастных групп - около полутора сотен человек, а всего по городу, по словам Леонова, стать будущими хоккейными звездами стремятся более трех сотен ребят.

И спортсмены, и горожане, любящие просто весело провести время на катке «Нефтяника», отмечают, что лед там всегда отменного качества. Чтобы достигнуть этого, ледовых дел мастера трудятся в круглосуточном режиме. Как поясняют заливщики, для того, чтобы «нарастить» на катке 15-20-сантиметровый лед, как того требуют нормативы, нужно в среднем 5 дней работы и 1,5 тысячи кубометров воды. Заливка ведется поэтапно: сначала формируется снежная подушка, потом на нее солями начинают намораживать воду. Льют вручную – из мощных пожарных брандспойтов, потом «наращивают» ледовое зеркало, поливая его из спецавтомобиля. И так – слой за слоем. В середине работ на лед наносится разметка, после чего ее заливают поверх на несколько раз. Для наведения окончательного лоска готовый каток шлифуют при помощи специального ледоуборочного комбайна до зеркальной гладкости. О поддержании идеального состояния ледового покрытия работники стадиона заботятся всю зиму: ежедневно с 7 часов утра они выходят на каток с ведрами, наполненными кашицей из воды и снега, чтобы зашпатлевать ею каждую трещину и выбоину на ледовом поле. Также в течение всего зимнего периода осуществляются «косметическая» заливка и шлифовка льда.

Как отмечает директор стадиона «Нефтяник» Дмитрий Ушаков, заливка катка на нем завершится уже в эти выходные. Со следующей недели на его льду уже стартуют тренировки и катания. Мастера-заточники сейчас готовят коньки для тех, кто захочет взять их напрокат: в арсенале стадиона есть весь размерный ряд – от 25-го до 48-го размера, женские, мужские и детские модели, есть даже коньки профессионального класса. Стоимость проката – порядка 120-130 рублей.

По словам Александра Леонова, на всех муниципальных стадионах для удобства любителей катания есть пункты проката коньков, теплые раздевалки и санузлы, возможность приобретения горячих и прохладительных напитков, легких закусок, так как все три катка работают до позднего вечера.

«Стоимость входного билета на одного человека мы оставили на уровне прошлого года – от 100 до 130 рублей, что вполне приемлемо для хабаровчан любого уровня достатка», - сказал он.