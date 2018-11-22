Новости
Хабаровские катки откроются в конце ноября
В этом году хабаровчане смогут «резать лёд» на трех муниципальных стадионах - «Нефтяника», «Юности» и «Зари», краевого стадиона «Арсенал» (на каждом из них одновременно смогут кататься и укреплять свое здоровье более сотни человек), на катках парков «Динамо», имени Гагарина и Гайдара, а также на семидесяти двух дворовых хоккейных коробках.
Если спортивные инструкторы-методисты только начинают заливку ледовых площадок на жилмассивах (полностью готовы четыре коробки в разных районах города и в стадии заливки находятся еще девять), то над катками муниципальных стадионов мастера трудятся уже вовсю, чтобы юные хоккеисты, занимающиеся в спортсекциях, смогли приступить к занятиям как можно быстрее. Только на одном «Нефтянике» ежедневно тренируются ребята пяти возрастных групп - около полутора сотен человек, а всего по городу, по словам Леонова, стать будущими хоккейными звездами стремятся более трех сотен ребят.
И спортсмены, и горожане, любящие просто весело провести время на катке «Нефтяника», отмечают, что лед там всегда отменного качества. Чтобы достигнуть этого, ледовых дел мастера трудятся в круглосуточном режиме. Как поясняют заливщики, для того, чтобы «нарастить» на катке 15-20-сантиметровый лед, как того требуют нормативы, нужно в среднем 5 дней работы и 1,5 тысячи кубометров воды. Заливка ведется поэтапно: сначала формируется снежная подушка, потом на нее солями начинают намораживать воду. Льют вручную – из мощных пожарных брандспойтов, потом «наращивают» ледовое зеркало, поливая его из спецавтомобиля. И так – слой за слоем. В середине работ на лед наносится разметка, после чего ее заливают поверх на несколько раз. Для наведения окончательного лоска готовый каток шлифуют при помощи специального ледоуборочного комбайна до зеркальной гладкости. О поддержании идеального состояния ледового покрытия работники стадиона заботятся всю зиму: ежедневно с 7 часов утра они выходят на каток с ведрами, наполненными кашицей из воды и снега, чтобы зашпатлевать ею каждую трещину и выбоину на ледовом поле. Также в течение всего зимнего периода осуществляются «косметическая» заливка и шлифовка льда.
Как отмечает директор стадиона «Нефтяник» Дмитрий Ушаков, заливка катка на нем завершится уже в эти выходные. Со следующей недели на его льду уже стартуют тренировки и катания. Мастера-заточники сейчас готовят коньки для тех, кто захочет взять их напрокат: в арсенале стадиона есть весь размерный ряд – от 25-го до 48-го размера, женские, мужские и детские модели, есть даже коньки профессионального класса. Стоимость проката – порядка 120-130 рублей.
По словам Александра Леонова, на всех муниципальных стадионах для удобства любителей катания есть пункты проката коньков, теплые раздевалки и санузлы, возможность приобретения горячих и прохладительных напитков, легких закусок, так как все три катка работают до позднего вечера.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 462
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 603
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 703
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 310
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136