В Хабаровском крае больше рождается мальчиков

Всего за 10 месяцев этого года в Хабаровском крае родилось около 13 тысяч детей. Из них порядка 7 тысяч - в Хабаровске и более 2,1 тысяч в Комсомольске-на-Амуре. Больше половины новорождённых – мальчики. В октябре родилось 1454 детей, что на 59 малышей больше, чем в октябре прошлого года. В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края составили список самых популярных имён среди новорождённых в этом году.

В лидерах рейтинга мужских имен - Артём, Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, Никита и Матвей. В топ имен для девочек вошли София, Виктория, Анастасия, Алиса, Анна, Дарья, Мария, Валерия, Полина и Екатерина.

Вместе с тем, среди самых необычных и редких больше всего имен, традиционных для других национальностей. Так, в 2018 году на свет появились мальчики: Алмаз, Данис, Корней, Елизар, Захарий, Ильдар, Ияков, Добромир, Анар, Кирьян, Акмал, Давыд, Ермак, Дильшод, Камиль. Девочек называли: Анаит, Бибифотима, Васелина, Грета, Дилноза, Ефимия, Златислава, Каталия, Имона, Дорофея, Жаклин, Клаудия, Ария, Гунаш, Шукрона. Это неудивительно, ведь Хабаровский край считается одним из самых многонациональных регионов страны. На его территории проживают представители 144 национальностей.



