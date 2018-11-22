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Снежный циклон ушел из Хабаровского края
Сегодня ночью в центральной части Хабаровского края прошли обильные снегопады. Осадки выпали сразу в нескольких районах. Как сообщили в Дежурно-диспетчерской службе края, обошлось без ЧП и аварий. В службе также уточнили, что с утра четверга на расчистку краевых автотрасс вышло 69 единиц техники. В дальневосточной столице магистрали убирают 68 единиц спецавтотранспорта.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки осадков в регионе не ожидается, так как пределах края нет ни одного активного циклона.
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