Снежный циклон ушел из Хабаровского края

Сегодня ночью в центральной части Хабаровского края прошли обильные снегопады. Осадки выпали сразу в нескольких районах. Как сообщили в Дежурно-диспетчерской службе края, обошлось без ЧП и аварий. В службе также уточнили, что с утра четверга на расчистку краевых автотрасс вышло 69 единиц техники. В дальневосточной столице магистрали убирают 68 единиц спецавтотранспорта.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки осадков в регионе не ожидается, так как пределах края нет ни одного активного циклона.

- Сейчас оперативная обстановка в регионе спокойная, - отметили в краевой ДДС. – Все дороги открыты для проезда. Происшествий, обрывов линий электропередачи не зарегистрировано. Задержек вылетов и опозданий поездов дальнего следования не отмечено.



