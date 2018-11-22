Сергей Фургал представил состав краевого правительства

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на расширенном заседании официально представил состав правительства, который уже назначен на должности.

Он также добавил - "мы надеемся и планируем, что Наталия Пудовкина придёт работать в правительство в качестве зампреда по социальным вопросам".