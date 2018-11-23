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Проект развития промышленности Комсомольска победил на общероссийском конкурсе
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации назвал победителей общероссийского конкурса "Проектный Олимп 2018". Первое место в одной из номинаций занял проект развития промышленности Комсомольска-на-Амуре, который разработан Минпромторгом РФ совместно с министерством промышленности и транспорта края. Проект объединил меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, созданию новых производств и рабочих мест, подготовке кадров для промышленных предприятий. К его реализации приступили в июле этого года.
По итогам конкурса в номинации "Система управления проектной деятельности в органах государственной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли" второе место присуждено департаменту промышленной политики правительства Краснодарского края, третье – Департаменту экономического развития правительства Белгородской области.
Напомним, конкурс "Проектный Олимп" проводится в стране в пятый раз. Одна из его главных задач - повышение эффективности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, занимающихся развитием экономики.
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