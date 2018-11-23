Проект развития промышленности Комсомольска победил на общероссийском конкурсе

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации назвал победителей общероссийского конкурса "Проектный Олимп 2018". Первое место в одной из номинаций занял проект развития промышленности Комсомольска-на-Амуре, который разработан Минпромторгом РФ совместно с министерством промышленности и транспорта края. Проект объединил меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, созданию новых производств и рабочих мест, подготовке кадров для промышленных предприятий. К его реализации приступили в июле этого года.

- В стране это первый ведомственный проект, который посвящен развитию отдельного города, и мы преследовали главную цель - чтобы все мероприятия выполнялись эффективно, а объекты вводились в срок. Для этого, в частности, установлена персональная ответственность, - отмечает начальник отдела по организации проектной деятельности краевого министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Александр Селин.

По итогам конкурса в номинации "Система управления проектной деятельности в органах государственной власти, курирующих вопросы промышленности и торговли" второе место присуждено департаменту промышленной политики правительства Краснодарского края, третье – Департаменту экономического развития правительства Белгородской области.

- Учитывая масштабные задачи, которые поставил глава государства в новом майском Указе, роль отраслевых департаментов, министерств и ведомств, отвечающих за промышленное развитие субъектов, возрастает. Со всеми регионами мы выстраиваем конструктивную работу в области проектного управления и сегодняшние победы – результат нашей совместной работы, - отмечает начальник департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Ученов.

Напомним, конкурс "Проектный Олимп" проводится в стране в пятый раз. Одна из его главных задач - повышение эффективности органов государственной власти, а также государственных корпораций и компаний, занимающихся развитием экономики.