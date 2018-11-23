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Марку Хабаровского края можно отправить в любую точку мира
В Хабаровске состоялась торжественная церемония гашения специальной почтовой марки, выпущенной к юбилею Хабаровского края. На марке изображён первый герб Хабаровска, утвержденный в 1912 году, на полях почтового блока – карта и герб Хабаровского края.
- Этот почтовый сувенир станет еще одним символом Хабаровского края в честь его 80-летия. Оттиск почтового штемпеля, действующего только в день специального гашения, сделает это событие частью истории края, - отметил и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.
После спецгашения, юбилейная марка поступила в продажу. Её можно использовать для отправки писем в любую точку мира. Тираж марки – 45 тысяч экземпляров, её стоимость - 70 рублей.
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