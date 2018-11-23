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На поддержку сельского хозяйства Хабаровского края выделят больше млрд
На поддержку сельского хозяйства в 2019 году дополнительно выделят 200 млн рублей. Такое поручение дал губернатор Хабаровского края. Финансирование в виде субсидий смогут получить предприниматели, занимающиеся растениеводством, а также мясным и молочным животноводством. На получение субсидии смогут рассчитывать предприниматели, которые предоставят в краевое министерство сельского хозяйства бизнес-план о развитии производства, данные о росте производственных мощностей и наращивании объемов выпускаемой продукции, а также данные о размерах уплаченных налогов и создаваемых рабочих местах.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, без учета дополнительной финансовой поддержки в 2019 году на развитие сельского хозяйства в крае запланировано 940 млн рублей.
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