На поддержку сельского хозяйства Хабаровского края выделят больше млрд

На поддержку сельского хозяйства в 2019 году дополнительно выделят 200 млн рублей. Такое поручение дал губернатор Хабаровского края. Финансирование в виде субсидий смогут получить предприниматели, занимающиеся растениеводством, а также мясным и молочным животноводством. На получение субсидии смогут рассчитывать предприниматели, которые предоставят в краевое министерство сельского хозяйства бизнес-план о развитии производства, данные о росте производственных мощностей и наращивании объемов выпускаемой продукции, а также данные о размерах уплаченных налогов и создаваемых рабочих местах.

- Дополнительные средства можно будет получить в виде субсидии на понесенные расходы, например, на приобретение оборудования или на электроэнергию. Тарифы для сельхозпроизводителей очень высокие. Особенно это ощущают владельцы тепличных комплексов, - сказал заместитель председателя регионального правительства, министр сельского хозяйства Хабаровского края Александр Шкурин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, без учета дополнительной финансовой поддержки в 2019 году на развитие сельского хозяйства в крае запланировано 940 млн рублей.