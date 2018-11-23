Автодорогу Хабаровск-Лидога-Ванино передадут федералам в мае 2019

Передачу региональной дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре» в федеральную собственность обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с директором ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» Сергеем Петраевым. Сейчас завершается перевод нескольких участков этой трассы из лесного фонда в земли промышленности и транспорта. Окончательная передача дороги состоится не позднее 1 мая 2019 года.

- Мы предусмотрели средства на содержание трассы в краевом бюджете на переходный период, то есть на первое полугодие 2019 года. В первую очередь, это деньги на очистку от снега. Также завершим начатую ранее реконструкцию некоторых участков. Эти обязательства мы с себя не снимаем. С мая дорога перейдет в ведение Дальневосточной дирекции Росавтодора, - сказал губернатор Сергей Фургал.

Отметим, что всего в федеральную собственность будет передано более 680 км трассы. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано в июне этого года.

Также руководитель дирекции представил главе региона планы по строительству и реконструкции федеральных дорог, проходящих по территории края. Один из наиболее крупных проектов – участок трассы «Уссури», проложенный в обход нескольких поселков в Хабаровском районе – Корфовский, Чирки и п. 24 км, а также дачных кооперативов. Работы здесь завершатся в следующем году. Результатом должно стать снижение числа ДТП на участке федеральной трассы в пригороде краевой столицы.



