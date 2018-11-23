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Автодорогу Хабаровск-Лидога-Ванино передадут федералам в мае 2019
Передачу региональной дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре» в федеральную собственность обсудили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с директором ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» Сергеем Петраевым. Сейчас завершается перевод нескольких участков этой трассы из лесного фонда в земли промышленности и транспорта. Окончательная передача дороги состоится не позднее 1 мая 2019 года.
Отметим, что всего в федеральную собственность будет передано более 680 км трассы. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано в июне этого года.
Также руководитель дирекции представил главе региона планы по строительству и реконструкции федеральных дорог, проходящих по территории края. Один из наиболее крупных проектов – участок трассы «Уссури», проложенный в обход нескольких поселков в Хабаровском районе – Корфовский, Чирки и п. 24 км, а также дачных кооперативов. Работы здесь завершатся в следующем году. Результатом должно стать снижение числа ДТП на участке федеральной трассы в пригороде краевой столицы.
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