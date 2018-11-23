Хабаровчанам раскрыли секреты кофе

Крепкий, как рукопожатие, сладкий, как поцелуй женщины, и черный, как дьявол, - все это о кофе. Эту венгерскую пословицу я услышала лет десять назад, и она осталась со мной. Как и любовь к хорошему кофе. Только вот как понять, что кофе хороший? В этом нам помог разобраться технолог кофейного производства компании «Кофе-Центр» Александр Пе.





Бодрящий отвар

Первые исторические упоминания о кофе датируются XV веком, однако красочные легенды свидетельствуют о появлении напитка как минимум на шесть столетий раньше. Самая популярная история повествует об эфиопском пастухе Калдиме из Каффы, который подметил интересный факт: его козы, пожевав маслянистые листья растения с красными ягодами, становятся очень резвыми и возбужденными. Пастух решил отварить это растение и, выпив отвар, заметил прилив сил и бодрости, о чем поспешил рассказать родственникам и соседям. Так, из уст в уста, этот необычный способ взбодриться дошел до монахов-миссионеров, которые начали пользоваться им перед длительными ночными молитвами.

К распространению кофе на Руси самое прямое отношение имеет Петр I, кто ж еще. Хотя еще в допетровскую эпоху придворный лекарь Алексея Михайловича прописывал небывалый отвар кофейных зерен царю в качестве средства от головной боли и иных хворей. Но именно при Петре кофе стал распространяться повсеместно. Царь самолично оценил этот изумительный напиток во время одного из визитов в Голландию.

Однако страсть Петра к кофе в родной стране не была встречена тепло и радостно. Не хотели пить кофе ни бояре, ни купцы, ни даже царские вельможи из числа ближнего окружения. Однако царь возражений не любил. Постепенно кофе перестали исподволь называть «сатанинским напитком», и число его поклонников постепенно росло. Первый кофейный дом был организован в российской столице при Анне Иоанновне.



Кофе в наши дни

Свободный рынок позволил получить доступ к действительно качественному кофе и породил в нашей стране армию подлинных его фанатов. И их несложно понять.

Кофе не любит разве что тот, кто никогда не пробовал напиток настоящего качества. Хороший кофе не горчит и обладает собственным прекрасным вкусом без добавления сахара и сиропов – именно такой напиток на протяжении уже более тысячи лет предпочитают истинные гурманы.





Напиток с червячками

Но все-таки наиболее популярным в нашей стране остается кофе растворимый - около 80% продаж приходится именно на этот вид. Россия - мировой лидер по объемам его потребления.



- Что такое растворимый кофе? Это даже не пыль бразильских дорог. В современном растворимом кофе нет кофе. Единственное, что там натуральное, - кофеин. У кофе есть такое понятие, как грейд, уровень качества. Например, мы используем 1-2, одни из самых высоких, потом идут 3, 4, 5, 6. Седьмой и восьмой раньше вообще не выходили в продажу, они оставались в тех местах, где собрали кофе (сломанный, поеденный червячками, с плесенью). Раньше его фермеры сжигали и удобряли землю. Но как только придумали растворимый кофе, производители начали всё скупать, даже вместе с шелухой. Всё жарится, перемалывается в огромных чанах, заваривается кофе. Но есть красивая упаковка, реклама по телевизору. Когда в руках держу пачку такого кофе, то понимаю, что 99% цены - за упаковку, а весь вкус кофе - просто химические добавки. Призываю людей: не пейте растворимый кофе. За эти же деньги можно купить натуральный. Не стоит экономить на себе 50 рублей, - отмечает Александр.



Арабика и робуста

Всё, что вкусное и ароматное, - арабика. У робусты нет вкуса. Это черный горький кофе с негативным вкусом. Единственная его нагрузка - сделать напиток плотнее за счет своей горечи и удешевить продукт.

Да, хорошая робуста есть. Но она стоит как хорошая арабика, и нет смысла ее покупать. Если посмотреть на магазинные полки, там мы увидим именно робусту, причем ее содержание будет доходить и до 80-90%. В ней кофеина в 5 раз больше. А вы думали почему люди пьют такой кофе и у них сразу поднимается давление?



- Я могу выпить 10 чашек обычного кофе, и мне будет нормально, а если полчашки робусты - сердце заколотится. Кстати, в некоторых странах робуста вообще запрещена. В Японии, к примеру, запрещена продажа кофе с содержанием робусты на трассах. Так называемый "эффект робусты", когда после первой бодрости хочется спать, - говорит Александр.

Арабика очень прихотлива к условиям и растет на высотах от 600 до 2 тысяч метров и иногда даже выше. Выращивать ее дорого и сложно. Чтобы получить хороший урожай, нужно постоянно ухаживать за деревьями, удобрять почву, а в некоторых регионах сооружать системы искусственного орошения. Для робусты важно, чтобы было тепло, поэтому она растет только в тропическом климате. Но все остальное вторично: робуста может расти на равнинах и в горах, она легко выдерживает жару и ливни, не болеет и ей не нужен такой тщательный уход, как требует арабика.Каждый конкретный сорт арабики из конкретного региона будет иметь свой уникальный вкус: где-то мы можем почувствовать цитрусовую кислинку, где-то сладость ягод, аромат орехов. В робусте же кофеин придает горечь и тяжелый аромат, почувствовать оттенки вкуса невозможно.Предприниматели, которые делают эти смеси, утверждают, что, добавляя робусту к арабике, они, якобы, гасят кислотность арабики, придают кофе более терпкий вкус. Но на самом деле ими движет именно желание снизить себестоимость в первую очередь.





Влажность - самый страшный враг кофе.



Вспоминайте эфиопа



- Хабаровчане чаще всего выбирают кофе с молоком, сиропом, корицей, еще и пирожное какое-нибудь обязательно возьмут. Только это уже не кофе, а десертный молочный напиток, - сетует Александр. - В таких случаях я говорю: можете не брать кофе, а капнуть кофейного сиропа в молоко. Эффект будет лучше. И дешевле. Большая часть рынка держится на непонимании людей.

- Не нужно добавлять в кофе сахар, он сразу убивает в нем индивидуальность. Это сравнимо с тем, если мы возьмем блюдо высокой кухни и щедро добавим в него майонеза с кетчупом. Понятно, что так вам нравится, ну а смысл? Кофе - уникальный продукт. Когда вы варите его в турке, добавляете в чашку пять ложек сахара, разных сиропов и молока сгущенного, всегда вспоминайте эфиопа, который встает рано утром, надевает корзинку, лезет по лианам в горы, рискуя своей жизнью. Степень созревания кофе - примерно месяц, поэтому нельзя с ветки сорвать всё, обрывают по одной ягодке. Вися над обрывом, этот эфиоп работает до обеда, потому что потом - невыносимо жарко. Он приносит эту корзинку домой, его голодные дети и жена вручную перебирают ягоды. Когда набирается мешок, он грузит кофе на свой старенький велосипед, 60 км едет в долину, стоит в очереди всю ночь, чтобы утром ему депульпировали это зерно, потом 60 км едет обратно в горы, чтобы зерно высушить. Дети каждые три часа переворачивают зерна. И только потом, когда приезжает компания, семья продает зерна за "баснословные" 10 центов за килограмм. А вам не жалко труд этого человека? Уже после этого зерно попадает на аукцион, где формируется цена кофе, - рассказал собеседник.

Кофе всегда считался роскошью. Только последнее время это роскошь, доступная всем. Отношение стало другим - "напиток, чтобы проснуться утром". Но это неверно. Кофе - это напиток для получения наслаждения.Его считают напитком общения и называют эликсиром откровения. Мощные исследования кофе начались в 90-х. Сегодня доказано, что он борется с холестерином, улучшает обмен веществ, является профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона.





Варить или не варить?

Существует достаточно большое количество способов приготовления кофе, и выбор зависит от того, какой кофе вы хотели бы получить по степени крепости, ароматности, прозрачности.

В основе любого способа приготовления лежит процесс экстракции – извлечения веществ из зерен. Мы варьируем некоторые параметры, такие как помол, температура, давление, время приготовления, тем самым по-разному происходит процесс экстракции, и в результате получается разный по вкусу, крепости, ароматности и насыщенности кофе.

- Сегодня варить кофе в турке все равно, что готовить еду на костре. Да, можно, да, прикольно. Иногда. Но зачем? Если сравнивать напиток с другими методами заваривания, турка проигрывает. Понятно, что это специфика восточных стран - по-турецки, по-гречески. Они любители турки. Но там и пьют кофе иначе, со специями, кладут в него тростниковый сахар, у них свой национальный продукт. Лучше заваривать во френч-прессе. Если кофе свежий, вкусный, хорошей обжарки, то в нем - большое количество микроэлементов, которые могут начать преобразовываться в канцерогены при температуре выше 95 градусов. Стоит довести до кипения, уже получаем не вкусный полезный напиток, а фактически яд. Происходит сворачивание масел, кофе становится прогорклым. Френч-пресс изначально был придуман человеком для заваривания кофе. (Хотя вся Россия в нем заваривает чай.) Делается все просто: соотношение кофе к воде - 1 к 15, крупный помол, чуть крупнее сахара, завариваем до 4 минут. Свыше - происходит перезаваривание. То есть пока мелем кофе, кипит чайник, открываем крышечку на 3-4 минуты, за это время температура воды падает где-то до 92 градусов (проверено по времени, если кипятим литр), заливаем водой в соотношении 1 к 15. Дальше идет предпочтение вкусов: хотите плотнее - 1 к 10-13, хотите легче - 1 к 17-18. Заливаем, размешиваем, шапочка всплывает и не трогаем 3-4 минуты. После продавливаем поршень и тут же разливаем по чашкам. Вы получите хороший сбалансированный напиток. Кстати, френч-пресс побеждает любую кофемашину, потому что машинка мелет так, как ей удобно, прогревает воду сама, проливает как запрограммирована, без учета особенностей зерна, его плотности, вкуса, - поделился рецептом заваривания кофе Александр.

Ну, а если не выпили весь кофе, который заварили, и он остыл, можете его вылить.





Три основных элемента: соотношение времени, степень помола и температура воды. Это три инструмента от которых напрямую зависит качество напитка. При условии хорошего зерна изначально.



Вкусный цвет

Наше восприятие вкуса находится под сильным влиянием окружающей среды. Учёные установили взаимосвязь между вкусом кофе и цветом посуды, в которую он налит.

Александр рассказал о занятии по мультисенсорике, которое вела Фабиана Карвальо - бразильская исследовательница проекта The Coffee Sensorium. Всем налили один и тот же сорт кофе, но в разные по структуре и цвету чашки. Требовалось отметить и написать дескрипторы (вкус) и тактильные ощущения. В красной кружке был более сладкий кофе, в синей - кислый, в зеленой - травянистый, под звук гула самолета он казался горьким, а со звенящими колокольчиками - с легким телом. Если тереть наждачку в руках и пить кофе, напиток казался очень сухим. Розовый цвет также сильно был связан со сладостью.

Мозгу лень лишний раз думать и анализировать, он выдает стереотипные решения.

Форма чашки также влияет на то, как мы воспринимаем аромат кофе, его сладость и кислотность. В круглой чашке - более сладкий кофе. Чашка в форме тюльпана увеличивает восприятие аромата.

Какой же цвет покажет настоящий вкус кофе? Белый. И лучше, если это будет фарфоровая чашка.





Видение оказывает заметное влияние на восприятие вкуса. Зачастую зрительный контакт это первый контакт с тем, что мы едим или пьем. Еще в 1950-х годах уже было замечено, что желтая баночка 7-Up заставляла потребителей оценивать напиток как более лимонный.



Немного о молоке

Действительно, молоко немного изменяет вкус кофе, его тактильность, но не портит. Есть сорта, которые лучше не пить с молоком, но их немного. В большинстве своем молоко прекрасно "женится" на кофе.

Среди примеров, когда пара не совпадает, - кубинский кофе. Он имеет табачный привкус. Или, к примеру, кофе из Папуа - Новая Гвинея, имеющий тыквенный дескриптор, тоже не очень хорошо сочетается с молоком, становится пустоватым, кажется разбавленным.

А вот эфиопский хорошо сочетается. В этом кофе присутствует черносливность, а кислинка заглушается молоком.

Для любителей кофе с корицей есть отдельный сорт, который уже включает в себя этот дескриптор после специальной обжарки, - Коста-Рика Тарразу.

Но что бы ни говорили эксперты, технологи, бариста, как, с чем или без чего наслаждаться этим напитком, только вам решать, каким должен быть идеальный кофе.



Татьяна Бершадская



Справка:

Время хранения зерна после обжарки - месяц. Если зерно хранилось более трех месяцев, его можно выкинуть.



