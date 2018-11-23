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Хабаровчанам раскрыли секреты кофе
Крепкий, как рукопожатие, сладкий, как поцелуй женщины, и черный, как дьявол, - все это о кофе. Эту венгерскую пословицу я услышала лет десять назад, и она осталась со мной. Как и любовь к хорошему кофе. Только вот как понять, что кофе хороший? В этом нам помог разобраться технолог кофейного производства компании «Кофе-Центр» Александр Пе.
Бодрящий отвар
Первые исторические упоминания о кофе датируются XV веком, однако красочные легенды свидетельствуют о появлении напитка как минимум на шесть столетий раньше. Самая популярная история повествует об эфиопском пастухе Калдиме из Каффы, который подметил интересный факт: его козы, пожевав маслянистые листья растения с красными ягодами, становятся очень резвыми и возбужденными. Пастух решил отварить это растение и, выпив отвар, заметил прилив сил и бодрости, о чем поспешил рассказать родственникам и соседям. Так, из уст в уста, этот необычный способ взбодриться дошел до монахов-миссионеров, которые начали пользоваться им перед длительными ночными молитвами.
К распространению кофе на Руси самое прямое отношение имеет Петр I, кто ж еще. Хотя еще в допетровскую эпоху придворный лекарь Алексея Михайловича прописывал небывалый отвар кофейных зерен царю в качестве средства от головной боли и иных хворей. Но именно при Петре кофе стал распространяться повсеместно. Царь самолично оценил этот изумительный напиток во время одного из визитов в Голландию.
Однако страсть Петра к кофе в родной стране не была встречена тепло и радостно. Не хотели пить кофе ни бояре, ни купцы, ни даже царские вельможи из числа ближнего окружения. Однако царь возражений не любил. Постепенно кофе перестали исподволь называть «сатанинским напитком», и число его поклонников постепенно росло. Первый кофейный дом был организован в российской столице при Анне Иоанновне.
Кофе в наши дни
Свободный рынок позволил получить доступ к действительно качественному кофе и породил в нашей стране армию подлинных его фанатов. И их несложно понять.
Кофе не любит разве что тот, кто никогда не пробовал напиток настоящего качества. Хороший кофе не горчит и обладает собственным прекрасным вкусом без добавления сахара и сиропов – именно такой напиток на протяжении уже более тысячи лет предпочитают истинные гурманы.
Напиток с червячками
Но все-таки наиболее популярным в нашей стране остается кофе растворимый - около 80% продаж приходится именно на этот вид. Россия - мировой лидер по объемам его потребления.
Арабика и робуста
Всё, что вкусное и ароматное, - арабика. У робусты нет вкуса. Это черный горький кофе с негативным вкусом. Единственная его нагрузка - сделать напиток плотнее за счет своей горечи и удешевить продукт.
Да, хорошая робуста есть. Но она стоит как хорошая арабика, и нет смысла ее покупать. Если посмотреть на магазинные полки, там мы увидим именно робусту, причем ее содержание будет доходить и до 80-90%. В ней кофеина в 5 раз больше. А вы думали почему люди пьют такой кофе и у них сразу поднимается давление?
Арабика очень прихотлива к условиям и растет на высотах от 600 до 2 тысяч метров и иногда даже выше. Выращивать ее дорого и сложно. Чтобы получить хороший урожай, нужно постоянно ухаживать за деревьями, удобрять почву, а в некоторых регионах сооружать системы искусственного орошения. Для робусты важно, чтобы было тепло, поэтому она растет только в тропическом климате. Но все остальное вторично: робуста может расти на равнинах и в горах, она легко выдерживает жару и ливни, не болеет и ей не нужен такой тщательный уход, как требует арабика.
Каждый конкретный сорт арабики из конкретного региона будет иметь свой уникальный вкус: где-то мы можем почувствовать цитрусовую кислинку, где-то сладость ягод, аромат орехов. В робусте же кофеин придает горечь и тяжелый аромат, почувствовать оттенки вкуса невозможно.
Предприниматели, которые делают эти смеси, утверждают, что, добавляя робусту к арабике, они, якобы, гасят кислотность арабики, придают кофе более терпкий вкус. Но на самом деле ими движет именно желание снизить себестоимость в первую очередь.
Вспоминайте эфиопа
Кофе всегда считался роскошью. Только последнее время это роскошь, доступная всем. Отношение стало другим - "напиток, чтобы проснуться утром". Но это неверно. Кофе - это напиток для получения наслаждения.Его считают напитком общения и называют эликсиром откровения. Мощные исследования кофе начались в 90-х. Сегодня доказано, что он борется с холестерином, улучшает обмен веществ, является профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Варить или не варить?
Существует достаточно большое количество способов приготовления кофе, и выбор зависит от того, какой кофе вы хотели бы получить по степени крепости, ароматности, прозрачности.
В основе любого способа приготовления лежит процесс экстракции – извлечения веществ из зерен. Мы варьируем некоторые параметры, такие как помол, температура, давление, время приготовления, тем самым по-разному происходит процесс экстракции, и в результате получается разный по вкусу, крепости, ароматности и насыщенности кофе.
- Сегодня варить кофе в турке все равно, что готовить еду на костре. Да, можно, да, прикольно. Иногда. Но зачем? Если сравнивать напиток с другими методами заваривания, турка проигрывает. Понятно, что это специфика восточных стран - по-турецки, по-гречески. Они любители турки. Но там и пьют кофе иначе, со специями, кладут в него тростниковый сахар, у них свой национальный продукт. Лучше заваривать во френч-прессе. Если кофе свежий, вкусный, хорошей обжарки, то в нем - большое количество микроэлементов, которые могут начать преобразовываться в канцерогены при температуре выше 95 градусов. Стоит довести до кипения, уже получаем не вкусный полезный напиток, а фактически яд. Происходит сворачивание масел, кофе становится прогорклым. Френч-пресс изначально был придуман человеком для заваривания кофе. (Хотя вся Россия в нем заваривает чай.)
Делается все просто: соотношение кофе к воде - 1 к 15, крупный помол, чуть крупнее сахара, завариваем до 4 минут. Свыше - происходит перезаваривание. То есть пока мелем кофе, кипит чайник, открываем крышечку на 3-4 минуты, за это время температура воды падает где-то до 92 градусов (проверено по времени, если кипятим литр), заливаем водой в соотношении 1 к 15. Дальше идет предпочтение вкусов: хотите плотнее - 1 к 10-13, хотите легче - 1 к 17-18. Заливаем, размешиваем, шапочка всплывает и не трогаем 3-4 минуты. После продавливаем поршень и тут же разливаем по чашкам. Вы получите хороший сбалансированный напиток. Кстати, френч-пресс побеждает любую кофемашину, потому что машинка мелет так, как ей удобно, прогревает воду сама, проливает как запрограммирована, без учета особенностей зерна, его плотности, вкуса, - поделился рецептом заваривания кофе Александр.
Ну, а если не выпили весь кофе, который заварили, и он остыл, можете его вылить.
Вкусный цвет
Наше восприятие вкуса находится под сильным влиянием окружающей среды. Учёные установили взаимосвязь между вкусом кофе и цветом посуды, в которую он налит.
Александр рассказал о занятии по мультисенсорике, которое вела Фабиана Карвальо - бразильская исследовательница проекта The Coffee Sensorium. Всем налили один и тот же сорт кофе, но в разные по структуре и цвету чашки. Требовалось отметить и написать дескрипторы (вкус) и тактильные ощущения. В красной кружке был более сладкий кофе, в синей - кислый, в зеленой - травянистый, под звук гула самолета он казался горьким, а со звенящими колокольчиками - с легким телом. Если тереть наждачку в руках и пить кофе, напиток казался очень сухим. Розовый цвет также сильно был связан со сладостью.
Мозгу лень лишний раз думать и анализировать, он выдает стереотипные решения.
Форма чашки также влияет на то, как мы воспринимаем аромат кофе, его сладость и кислотность. В круглой чашке - более сладкий кофе. Чашка в форме тюльпана увеличивает восприятие аромата.
Какой же цвет покажет настоящий вкус кофе? Белый. И лучше, если это будет фарфоровая чашка.
Немного о молоке
Действительно, молоко немного изменяет вкус кофе, его тактильность, но не портит. Есть сорта, которые лучше не пить с молоком, но их немного. В большинстве своем молоко прекрасно "женится" на кофе.
Среди примеров, когда пара не совпадает, - кубинский кофе. Он имеет табачный привкус. Или, к примеру, кофе из Папуа - Новая Гвинея, имеющий тыквенный дескриптор, тоже не очень хорошо сочетается с молоком, становится пустоватым, кажется разбавленным.
А вот эфиопский хорошо сочетается. В этом кофе присутствует черносливность, а кислинка заглушается молоком.
Для любителей кофе с корицей есть отдельный сорт, который уже включает в себя этот дескриптор после специальной обжарки, - Коста-Рика Тарразу.
Но что бы ни говорили эксперты, технологи, бариста, как, с чем или без чего наслаждаться этим напитком, только вам решать, каким должен быть идеальный кофе.
Татьяна Бершадская
Справка:
Время хранения зерна после обжарки - месяц. Если зерно хранилось более трех месяцев, его можно выкинуть.
Характеристики воды для кофе:
- Прозрачная, без запаха;
- Содержание хлора – 0 мг;
- Жёсткость. Основные компоненты, ее определяющие, - кальций Ca++ и магний Mg++. Слишком большая жёсткость приводит к порче оборудования и «плоскому» вкусу напитка;
- Общая щёлочность: около 40 мг/л. Слишком большой уровень щелочности может повлиять на экстракцию и вкус кофе;
- рН. От 6,5 до 7,5. Чистая вода должна иметь нейтральный рН 7. Если для приготовления кофе используется вода с большим уровнем рН, вкус получается слишком «плоским».
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