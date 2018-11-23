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Хабаров, Муравьев-Амурский и Невельской сразились за хабаровский аэропорт
Историческими заслугами померялись сегодня студенты ХГУЭП. Сделали они это, облачившись в импровизированные костюмы первопроходца Ерофея Хабарова, графа Николая Муравьева-Амурского и адмирала Геннадия Невельского. Именно они стали лидерами народного голосования по выбору названия хабаровского аэропорта, которое проходит в рамках проекта "Великие имена России".
Инициативу молодежи отметил глава Общественной палаты региона, подчеркнув, что в руках молодых- будущее Хабаровска и всего края.
Персонажи, каждого из которых поддержал компаньон, презентовали собственные достижения и отвечали на вопросы из зала, а также парировали своим оппонентам.
Изначально казавшееся дежурным мероприятие быстро переросло в бурные дебаты - будущие экономисты и юристы вспоминали заслуги каждого кандидата, интересовались отношением к нынешним реалиям и деталями истории Дальнего Востока.
К примеру, в заслугу Ерофею Павловичу поставили его предприимчивость, храбрость и создание чертежей реки Амур. "Граф Муравьев-Амурский" сообщил, что без его участия дальневосточные рубежи вообще бы не принадлежали России. Ну а главным аргументом в пользу адмирала Невельского стало то, что дебаты проходят в день его рождения. Сегодня 205-я годовщина!
Уточним, что окончательные итоги акции "Великие имена России" будут подведены после 30 ноября 2018 года. Кроме Хабаровска, в ней принимают участие ещё 46 российских городов.
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