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На заводе Амурсталь загорелся цех
Сегодня примерно в 9:30 утра произошло возгорание на территории металлургического завода «Амурсталь, в цехе подготовки лома. По информации портала komcity.ru, там произошло загорание масла. Густой чёрный дым было видно издалека.
Сейчас тушение продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фото: komcity.ru
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