На заводе Амурсталь загорелся цех

Сегодня примерно в 9:30 утра произошло возгорание на территории металлургического завода «Амурсталь, в цехе подготовки лома. По информации портала komcity.ru, там произошло загорание масла. Густой чёрный дым было видно издалека.

Сейчас тушение продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет.





Фото: komcity.ru