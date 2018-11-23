В Хабаровске 30% рекламы не согласовано

Хабаровск перенасыщен наружной рекламой, при этом ежегодно на улицах города выявляется более 1000 незаконных информационных конструкций. Среди нарушителей были замечены федеральные финансовые организации, включая банки и сети по предоставлению микрозаймов.

Такая информация прозвучала на коллегии при мэре города. С основным докладом выступил руководитель отдела департамента муниципальной собственности Василий Аристов. За последнее время в адрес прокуратуры и полиции администрация города направила около 400 материалов о нарушении правил размещения уличной рекламы. В списке нарушителей значатся и местные предприниматели, самовольно размещающие рекламные конструкции вдоль оживленных трасс и на зданиях, и крупные торговые сети, а также владельцы объектов мелкооптовой торговли. Некоторое время назад специалистам департамента пришлось призывать к порядку даже финансовые организации, филиалы которых представлены по всей стране. В одних случаях билборды появляются без каких-либо разрешительных документов. В других – с нарушениями. Например, без полагающегося архитектурного решения, которое оговаривает детали размещения рекламных объектов в конкретных местах.

На средства, отпускаемые департаменту муниципальной собственности из бюджета, по словам Василия Аристова, удается демонтировать только половину незаконно установленных конструкций. Каждый месяц выявляется до сотни и более объектов несогласованной рекламы – в год 1200-1300. Это примерно 30% от официально зарегистрированных наружных рекламных поверхностей, к которым помимо прочего относятся видеоэкраны, билборды, штендеры, растяжки.

Всего таких конструкций в Хабаровске 4358, пять лет назад было больше 6082. Часть коммерсантов изменили статус рекламных конструкций, переоформив их на информационные. В отличие от первых, вторые регистрируются бесплатно. Не удивительно, что с 2013 года их количество выросло в 6,5 раз - с 332 до 2142. Примерно три четверти размещаются на стенах домов, остальные – на крышах, а также земельных участках. Перераспределение привело к снижению поступлений от фирм, размещающих рекламу на улицах города, как в целом, так и по отдельным направлениям.

- За 2016-18 годы общее число стендовых конструкций сократилось на 254. Это привело к снижению поступлений в бюджет города почти на 21 миллион рублей, - сообщил Василий Аристов. – Департамент муниципальной собственности предложил ряд оперативных изменений в нормативные акты, чтобы стимулировать работу рекламораспространителей. Поступления в бюджет города стабилизировались на уровне 93 – 110 млн руб с максимумом 125 млн руб в 2017 году.

В перспективе власти краевой столицы готовы предложить предпринимателям до 500 новых мест размещения уличной рекламы. Правда, расположены они главным образом в удалении от центра и оживленных автомагистралей. Поэтому ажиотажа у рекламодателей нет: из 225 участков, выставленных на торги в этом году, с молотка ушел лишь каждый десятый, точнее всего 29.

Для решения проблем, сложившихся на рынке уличной рекламы в Хабаровске, предложено провести дополнительные рабочие встречи с участием предпринимателей. Мэрию на них будут представлять специалисты департаментов муниципальной собственности, а также архитектуры, строительства и землепользования. В целом, стороны единодушны: количество объектов уличной рекламы в Хабаровске должно быть скорректировано, но не в ущерб бизнесу. Напомним, сейчас в краевом центре официально зарегистрировано 4300 различных уличных рекламных поверхностей при населении 600 тыс. жителей. Не исключено, что будет взят курс на снижение количества билбордов. В качестве примера участники состоявшегося совещания привели статистику по другим городам нашей страны. Так, в Екатеринбурге, где проживают полтора миллиона человек, число уличных рекламных конструкций сократилось с 3 тыс. в 2016 году до 2 тыс. сейчас. В Иркутске (около 600 тыс. жителей) - 1146 конструкций. В Липецке при населении около полумиллиона человек – всего 117 мест под билборды размером 3х6 метров.