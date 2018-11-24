Жители Хабаровского края стали решаться на вторых детей

За десять месяцев в Хабаровском крае родилось 13 тысяч детей. Из них более 7 тысяч в Хабаровске, больше 2 тысяч – в Комсомольске-на-Амуре. Так, 38.2% новорожденных стали вторыми детьми в семье, 37,47% – первенцы, 15,25% – третьи. Среди них больше родилось мальчиков – 51,4%, а 48,6% – девочек.

По статистике, женщины в Хабаровском крае чаще всего рожают в возрасте 25-39 лет. Предпочтение этому периоду жизни отдают около 76% будущих мам. На втором месте девушки от 18 до 24 лет, таких рожениц набралось 20%, на третьем — женщины 40-49 лет, их в крае порядка 3%. Отцами чаще всего становятся в 25–39 лет — 78%, в 40-49 лет — 11%, в 18–24 лет — 9,5%.