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Золотой знак получил Хабаровский край за архитектурные практики
Хабаровский край стал лауреатом XXVI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество», который прошел с 19 по 21 ноября в Москве. Экспозиция региона, которая была представлена в рамках смотра конкурса «Регионы России», отмечена «Золотым знаком» в разделе лучшие архитектурные практики, направленные на повышение качества городской среды.
Конкурсное жюри высоко оценило краевые проекты, реализуемые в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Это новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, драматический театр, краевой бизнес-инкубатор, центральная набережная Комсомольска-на-Амуре, горнолыжный комплекс «Холдоми» и другие. На стенде края также была представлена «Концепция развития прибрежных территорий Хабаровска», которая включает реконструкцию исторической набережной города, создание прогулочной прибрежной зоны и благоустройство территорий защитной дамбы в Индустриальном районе.
Напомним, фестиваль «Зодчество» проводится с 1992 года и представляет собой смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности российских городов и регионов. Хабаровский край принимает в нём участие с 1999 года. Проекты региона не раз отмечались различными наградами, в том числе дипломами I и II степени Министерства регионального развития РФ, серебряным и золотым дипломами фестиваля, а также высшими наградами Союза архитекторов России.
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