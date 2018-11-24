В Хабаровске ликвидируют ещё один стихийный рынок

Стихийный рынок в Индустриальном районе Хабаровска, который располагается по адресу Суворова, 32, в следующем году будет ликвидирован. Излюбленное месте, которое выбирают для реализации своей «серой» продукции нелегальные предприниматели, благоустроят. Здесь поставят ограждения, разобьют клумбы, сделают так, чтобы торговать на этом месте было невозможно.

Аналогичные работы проведены в районе «Судоверфи» по адресу ул. Калараша, 1, где установили бетонные блоки, препятствующие проезду «черных» бизнесменов, проложили вымощенный брусчаткой тротуар. В итоге – торговля «просрочкой» и другой сомнительной продукцией в этом месте сошла на нет. Борются с ними и контролирующие органы.

Как сообщила начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Лариса Колмыкова, специалисты администрации города совместно с полицейскими и сотрудниками управления ветеринарии правительства Хабаровского края проводят регулярные рейды по выявлению точек незаконной торговли. Так, с января по октябрь текущего года был выписан 141 протокол за продажу товаров в неустановленных местах. Предприниматели, которые занимаются этим, оштрафованы на общую суму в 352 тысячи рублей. Эти деньги должны поступить в бюджет города. Кроме того, во время путины сотрудниками полиции было изъято 300 килограммов рыбы, реализуемой с лотков.

«Незаконная торговля – это уход от налогов, бюджеты всех уровней недополучают средства, которые бы отчислялись, если бы эти предприниматели работали официально. К тому же, продукция, которая там реализуется, не отвечает санитарным нормам, зачастую имеет истекший срок годности. Она опасна для здоровья хабаровчан», - сообщила Лариса Колмыкова.