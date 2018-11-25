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Застрявших туристов на Хайнане обещают вернуть в Россию 26 ноября
"Произошла поломка воздушного судна, для ремонта потребовались запчасти, которые должен был ещё вчера прислать европейский поставщик. По каким-то своим причинам он этого не сделал, поэтому рейс постоянно задерживали. Сегодня днём запчасти доставят в Хайкоу и, думаю, ближе к вечеру туристы смогут вылететь в Хабаровск", — рассказал он.
По словам одной из пассажирок рейса Оксаны Гавриловой, туристы сильно обеспокоены такой длительной задержкой вылета. "Несмотря на то, что нас разместили в отелях, столь длительная задержка вылета самолета вызывает у туристов панику", — добавила она.
По данным онлайн-табло аэропорта Хабаровска, в статусе рейса авиакомпании "ИрАэро" Хайкоу-Хабаровск указано, что воздушное судно задерживается и прилетит 26 ноября в 09.35.
Клиенты туроператора "Жемчужная река", всего 285 туристов, с 22 ноября не могут вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск. Самолет должен был отправиться в Россию 22 ноября в 09.45 утра по местному времени. Однако из-за серьезной поломки воздушного судна туристы не смогли вылететь вовремя, их разместили в гостиницах и обеспечили питанием.
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