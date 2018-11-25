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В Хабаровске реконструируют легкоатлетический манеж
В ближайшие три года Хабаровский край должен получить большой транш из федерального бюджета на развитие спорта в регионе. Об этом заявил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер. Средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он направлен на увеличение охвата населения занятиями спортом. К 2024 году этот показатель должен составлять не менее 55%. Задачу перед регионами поставил президент России Владимир Путин.
В рамках федеральной программы в Бикине и Вяземском построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре - с искусственным льдом. В Хабаровске реконструируют легкоатлетический манеж на стадионе имени Ленина, а также стадион «Авангард» и спортивный комплекс «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре.
По итогам мониторинга, проведенного министерством, доля занимающихся физкультурой и спортом в Хабаровском крае сегодня составляет 37 процентов. Почти 70 процентов из них – дети и молодежь. По развитию физической культуры и спорта Хабаровский край занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.
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