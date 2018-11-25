В ближайшие три года Хабаровский край должен получить большой транш из федерального бюджета на развитие спорта в регионе. Об этом заявил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер. Средства выделены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он направлен на увеличение охвата населения занятиями спортом. К 2024 году этот показатель должен составлять не менее 55%. Задачу перед регионами поставил президент России Владимир Путин.

- Федеральное финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов, закупку спортивно-технологического оборудования и инвентаря, а также создание в каждом муниципальном районе и городских округах центра тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками, - сказал министр физической культуры и спорта Семен Экшенгер.

В рамках федеральной программы в Бикине и Вяземском построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре - с искусственным льдом. В Хабаровске реконструируют легкоатлетический манеж на стадионе имени Ленина, а также стадион «Авангард» и спортивный комплекс «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре.

По итогам мониторинга, проведенного министерством, доля занимающихся физкультурой и спортом в Хабаровском крае сегодня составляет 37 процентов. Почти 70 процентов из них – дети и молодежь. По развитию физической культуры и спорта Хабаровский край занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.