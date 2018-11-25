О причинах детской жестокости и избиении учеников

Откуда берется детская жестокость? Почему дети провоцируют учителей, а некоторые учителя, в свою очередь, не могут сдержаться и бьют учеников?

Воспоминания из своей ПТУшной молодости. 16-летний учащийся первого курса послал преподавателя на три буквы. Тот толкнул оболтуса ногой в грудь. Студент пролетел через половину кабинета и врезался в стену. После «знакомства» затылка с цементом он перехотел быть железнодорожником и ушел грабить киоски. Спустя два года мы получили дипломы, а парень к тому времени вышел из тюрьмы.

Когда я писал эту статью, многие мои знакомые стали делиться рассказами о своих школьных годах. Вот, например, один из них. Учительница жестко третировала учеников. Ее поймали, накинули мешок на голову и побили. Педагог на всю жизнь получила нервный тик. В других «храмах знаний» воспитанников лупили указками, линейками, классным журналом, а то и вовсе руками и ногами.

Ученики, в свою очередь, доводили преподавателей до ручки, используя обширный арсенал провокаций. Кидание в спину различными предметами, «ловушки» на дверях в виде падающего на голову цветочного горшка, хамское поведение, оскорбления, угрозы. Последние три приема – обычно под камерами мобильного телефона.



Долюшка женская

Избиение в Комсомольске-на-Амуре второклассника учительницей вызвало широкий общественный резонанс. Судя по комментариям в социальных сетях и организованной инициативной группой петицией в защиту педагога, большинство граждан на стороне преподавателя. К сожалению, такую тему, как жестокость детей по отношению к учителю и остальным ученикам (а равно – жестокость учителя к ученикам), предпочитают в обществе не поднимать. Потому что в противном случае «вылезут» крайне нелицеприятные вещи.



«Некоторые ученики были крайне борзыми, - рассказал мне один бывший педагог. – Я работал в школе в конце 80-х годов. В это время в среде старшеклассников вовсю шло деление на «касты». Были «пацаны», «быки» и другие «масти». «Пацаны» собирались в группы и начинали творить насилие в отношении тех, кто не мог за себя постоять. Разумеется, потом они начинали наглеть и пытаться укрепить «авторитет», оскорбляя и провоцируя учителей. По отношению ко мне тоже были попытки провокаций. Особенно борзых приходилось попросту бить. Потому, что такие, как они, признавали только силу. Я понимал, что я как педагог не имею права бить ученика. Пускай он такой, но это все же ребенок. Но приходилось переступать через себя. Гуманных методов они просто не понимали».

«Мужчины вообще в школе задерживались ненадолго, - продолжил визави. – Они очень быстро «перегревались». Вся тяжесть воспитания подростков ложилась на женщин».

Мой собеседник проработал в школе всего несколько лет. Он признался, что еще чуть-чуть – и в порыве ярости он просто изувечил бы какого-нибудь не в меру развязного подростка.



Травля

Почему все-таки детская жестокость никуда не делась? Вроде 90-е годы прошли, «понятия» подзабылись, а тогдашние кумиры молодежи сейчас или в могиле, или в тюрьме. Откуда тогда берутся керченские и прочие стрелки? Ранее на США кивали – это только у них, дескать, дети берут в руки ружья и идут всех расстреливать. А у нас (тьфу-тьфу-тьфу) такого нет.

К сожалению, есть. Отрадное, Москва, февраль 2014 года. Десятиклассник убил учителя географии и приехавшего на вызов полицейского. Ивантеевка, Московская область, сентябрь 2017 года. Пятнадцатилетний подросток ударил по голове учительницу информатики тесаком, а затем выстрелил в нее из пневматического оружия. Педагог, к счастью, выжил. Пермь, январь 2018 года. Двое подростков нанесли ножевые удары женщине-преподавателю, а после этого порезали ножами 15 учеников четвертого класса. Улан-Удэ, 2018 год. Несколько девятиклассников напали на учителя русского языка и нанесли ему тяжелые ранения. Стерлитамак, 2018 год. 17-летний подросток ударил ножом двух одноклассниц и учителя информатики. Затем он поджег класс.

После каждого такого события наши доблестные парламентарии тут же бросались что-нибудь ужесточать. Вроде и законов напринимали целую гору – и об установке металлодетекторов в школах, и о затягивании гаек касаемо оборота оружия. Даже существовала инициатива об увеличении возраста, с которого разрешена продажа оружия, до 21 года (причем депутаты явно забыли, сколько было лет вышеперечисленным преступникам). Прекратились от этого бойни?

Самое грустное, что высокопарными формулировками закона невозможно предотвратить буллинг (травлю) по отношению к учителю или ученику. В школах не хватает психологов, чья задача – разряжать обстановку между поколениями. Родителям не хватает времени, чтобы больше проводить времени с детьми, отчего те предоставлены сами себе. Педагоги, чтобы сводить концы с концами, вынуждены работать на двух ставках. Следовательно, проводя в школе все свободное время и общаясь, в том числе, с неадекватными учениками.



Ол инклюзив

Вдобавок ко всем проблемам на головы учителей свалилась такая тема, как инклюзивное образование. Это когда в класс со здоровыми детьми включают детей с физическими или психическими отклонениями. Считается, что подобная система обеспечивает доступ инвалидов к знаниям и адаптирует их в обществе.



«Я лично против системы инклюзивного образования, - рассказала мне учительница начальных классов, настойчиво попросившая не называть в печати ни ее имя и фамилию, ни номер школы, где она работает. – В классе у меня несколько детей с задержкой умственного развития. К таким ученикам требуется применять щадящие оценки. То есть его знания на 2, а мы им ставим 3. Притом что здоровым детям с таким же уровнем знаний мы ставим 2. Детям обидно – почему мне ставят «неуд», а ему почему-то «удовлетворительно»? В начальных классах детям объясняешь: он, мол, родился таким, слабым и больным. А вот в старших классах такое уже не объяснишь».

«Что же касается ситуации с избиением ученика в Комсомольске-на-Амуре, то, разумеется, поведение учителя я не приветствую, - продолжила преподаватель. – Но, с другой стороны, я ее понимаю. Особенно когда на всю школу, на полторы тысячи, грубо говоря, учеников один психолог. Он бы поговорил с ребенком, убедил его, отвлек. Хватило бы пятнадцати минут. Вообще, явно это не первый случай в этой школе, просто учитель сдерживалась».

По мнению преподавателя, внедрение инклюзивного образования приводит к нескольким негативным аспектам. Во-первых, увеличивается нагрузка на учителей. Педагоги вынуждены тратить время не только на обычных, но и на «необычных» детей, к которым нужен специфический подход. Во-вторых, увеличивается вероятность травли учеников по отношению к подростку-инвалиду. В-третьих, некоторые дети с психическими отклонениями могут вести себя неадекватно по отношению к другим ученикам: тыкать ручкой в глаза, кидаться стульями и т.д.Многие дети приходят в школу с ограниченным кругозором, говорит учитель начальных классов. По ее мнению, виноваты родители, так как не предоставляют нужный контроль и воспитание по отношению к своему чаду. Вместо того чтобы проводить время со своими детьми, читать с ними книги, родители предпочитают всучить отпрыску сотовый телефон и заниматься своими делами. В результате ребенок не шумит, копаясь в гаджете, а отцу либо матери никто не мешает спокойно зарабатывать деньги.



Андрей Канев